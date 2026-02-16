Ubrique va recuperando la normalidad tras las borrascas pendiente de los 32 vecinos aún desalojados

Ubrique empieza a recuperar su normalidad tras acabar el episodio de borrascas que le ha azotado durante las últimas semanas, aunque pendientes aún de las 32 personas que siguen desalojadas de sus viviendas.

En declaraciones a Europa Press, el primer teniente de alcalde de Ubrique, José Antonio Bautista, ha explicado que el nivel del río está ahora a un nivel "bastante aceptable", después de haber pasado por este municipio con un caudal alto y rápido, por lo que el municipio mantiene este lunes el nivel 1 de Emergencia.

Así, lo que preocupa siguen siendo los nacimientos, que "a pesar de que ha bajado el volumen, sí que siguen teniendo bastante entrada de agua". Como consecuencia de eso, ha abundado, hay unas cuatro viviendas por las que todavía les sale agua por paredes y sumideros. Son a estos vecinos a los que técnicos de la Delegación de Urbanismo y de Aguas de Ubrique tratan de encontrar una solución.

Sobre la canalización que se construyó la semana pasada para evitar que el agua corriera en superficie y aliviar además la presión de los colectores, José Antonio Bautista, ha asegurado que "ha ayudado al 90% de la población", pero que estas cuatro viviendas citadas "todavía siguen con el problema" porque el agua procede de "otra zona", por lo que todo se centra en darles una solución pronto.

"Estamos buscando ahora mismo de qué manera podemos ayudarles y ver de qué manera podemos quitarles el río que corre por sus casas. Tenemos que seguir buscando porque no lo podemos dejar así en esta situación y tampoco podemos sentarnos a esperar que el nacimiento deje de tirar agua porque no es razonable y tampoco es previsible que deje de salir agua por los nacimientos", ha manifestado.

Una vez que han acabado las lluvias, toca hacer balance de daños, y es en eso en lo que ya se está trabajando en el Ayuntamiento, haciendo inventario de los caminos rurales que están afectados, así como las carreteras comarcales con afecciones a consecuencia de las borrascas y que están "bastante deterioradas", en palabras del teniente de alcalde.

Además, se ha establecido un punto de información para que los vecinos que hayan sufrido daños puedan saber cómo reclamar y cuáles son los procedimientos abiertos, todo ello, a la espera de que salgan los decretos de ayudas.

Así, en el pueblo tratan de "recuperar la normalidad", y aunque el Ayuntamiento sigue recibiendo incidencias y avisos, ya no es con "la saturación que teníamos estos días atrás". "Ahora nos avisan por un árbol que está un poco más inclinado de la cuenta, un muro que parece que ha rendido un poco más, pero en principio son otro tipo de avisos que no es como las últimas veces", ha indicado.

Este fin de semana ha salido el sol en la provincia de Cádiz y también en Ubrique, convirtiendo a este pueblo serrano en "una feria", con sus vecinos en la zona de bares "con el sol fuera" e "intentando retomar la vida y salir a recuperar todo lo que hemos perdido en estos días", ha reconocido el responsable municipal.