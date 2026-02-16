La Junta autoriza la vuelta progresiva a Grazalema

Diez días después del desalojo preventivo de los vecinos de Grazalema, la Junta de Andalucía ha autorizado la vuelta progresiva de los vecinos a la localidad. Así lo anunciaba en consejero de Presidencia, Emergencia y Sanidad, Antonio Sanz, esta mañana en sus redes sociales.

La vuelta a casa será posible para los habitantes de la mayoría de los 1.619 inmuebles registrados en Grazalema: de ese total, reciben autorización 1.342 casas. "El retorno -indicaba el consejero- se hará con medios propios y apoyo del Plan de Emergencia para personas vulnerables y con necesidades especiales". Los vecinos que deberán seguir evacuados, de momento y en espera de los informes técnico-científicos sobre su seguridad, se encuentran en la zona de exclusión comprendida entre parte de la calle Nueva (entre los números 01 y 45) y calle Las Piedras hasta las calles Pie de Palo y Las Parras (hasta 39). Entre ambas también se cuentan las calles Corrales Primeros, Corrales Segundos, Corrales Terceros y Las Parras. Según fuentes municipales se trata de unas 259 personas. El instituto y el colegio quedan fuera del área de exclusión y, por tanto, pueden volver a la normalidad.

El anuncio se produce después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitará este domingo el pabellón deportivo El Fuerte, donde desde hace más de una semana más de medio millar de estos desalojados ha ido haciendo su vida (aunque para dormir han podido alojarse en hoteles y apartamentos de la Ciudad del Tajo).

Allí, Moreno adelantó que la vuelta a Grazalema de los casi 1.600 vecinos desalojados se haría, no obstante, de forma "progresiva" y por zonas, siguiendo en todo momento las indicaciones de los técnicos, según ha precisado el presidente andaluz. La decisión de tomó después de que la Agencia de Emergencias de Andalucía recibiera a última hora de la tarde del domingo los informes técnicos–científicos preliminares, encargados por la Dirección de la Emergencia del Plan ante el Riesgo de Inundaciones para el municipio de Grazalema.

El director general de Emergencias, Protección Civil y Lucha Contra Incendios Forestales, Alejandro García, se reunió con el comité técnico a última hora de la noche para analizar los resultados, a partir de los cuales se ha diseñado la estrategia de vuelta en aquellos puntos donde los geólogos y las pruebas desarrolladas permiten el retorno con garantías.

El hecho de que la vuelta no pueda realizarse en la totalidad del conjunto urbano se debe a que los geólogos y especialistas del IGME-CSIC siguen realizando estudios "midiendo el nivel de peligrosidad que podría tener el municipio en cuanto a hundimientos, a corrimientos de tierra, en definitiva, a cualquier circunstancia que pueda ocasionar un peligro para las familias", señalaba ayer el presidente de la Junta. Aun así, insistió, "esto nos abre una luz de esperanza a que podamos ir terminando con esta situación".

Geólogos y especialistas analizan el terreno en Grazalema

Cabe recordar que, a petición de la Agencia Emergencias de Andalucía, y dentro del Convenio de Colaboración con el área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el pasado jueves se desplazó a Grazalema (Cádiz) un equipo de investigadores para realizar unas primeras pruebas técnicas, mediante escaneado georradar con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, con el objetivo de investigar el subsuelo de las principales calles del municipio.

Sobre el terreno ya se encontraban desde el 6 de febrero, también a petición de la EMA, los científicos del equipo GADE (Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que han estado trabajando de forma ininterrumpida en todo el entorno de la serranía con 14 técnicos en acción directa y 34 en Gabinete.

El trabajo ha contado también con las patrullas de drones de la EMA, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), de la base oriental y occidental, que de forma coordinada con el equipo científico han venido haciendo vuelos de reconocimiento en las zonas, un trabajo para el que también se ha contado con Agentes de Medio Ambiente.

Los drones con los que trabaja EMA GREA son de alta capacidad y pueden volar en condiciones de fuertes lluvias, recogen imágenes del terreno que llegan en directo a los responsables de la emergencia y que han podido visualizar los especialistas del GADE. El trabajo conjunto se ha realizado siempre de forma coordinada con el objetivo de conseguir la mayor información posible del estado en que se encuentran los lugares que han sido más castigados por las lluvias, desprendimientos, corrimientos de tierra, grietas, etc.

El desalojo de Grazalema se produjo el pasado jueves, 5 de febrero, tras las intensas lluvias que en cuestión de 24 horas dejaron cerca de 600 litros por metro cuadrado, sobre un acuífero ya saturado cuya agua empezó a salir por las paredes, baldosas y enchufes.