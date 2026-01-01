Muchos nervios a la espera de elecciones

El pacto entre IU y el PSOE en Sanlúcar fue uno de los que se rompieron en 2025. El otro fue entre AxSí y el PP en Villamartín

Sólo Pedro Sánchez podía evitar que 2025 fuera un año sin elecciones, algo que no sucedía desde 2021, y no quiso evitarlo. Al alargar la actual legislatura en España, la próxima cita con las urnas seguirán siendo las elecciones andaluzas a celebrar en la próxima primavera. Esta razón ha permitido a los diferentes partidos políticos ir preparándose con más tiempo para esos comicios, renovando sus estructuras internas o eligiendo a los primeros candidatos, aunque ha sido un proceso que en la provincia de Cádiz se ha vivido con más nervios de lo esperado. La batalla interna –una más– vivida en el seno del PSOE gaditano para la elección de su secretario general es sólo un ejemplo, pero también ha habido rupturas de pactos de gobierno, otra alianza que estuvo a punto de saltar por los aires, dimisiones, expulsiones, ascensos y un espacio político a la izquierda del PSOE fracturado en tres. Sin elecciones, sí, pero con muchos nervios en la política gaditana.

Si hiciéramos este repaso de 2025 por partidos, habría que empezar por el PSOE. Las diferencias internas alcanzaron su cenit en marzo con las primarias para elegir al secretario general en la provincia, pero se han mantenido todo el año. La reelección como líder socialista del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que ganó al regidor de Rota, Javier Ruiz Arana, por apenas 81 votos de diferencia, no ha traído la paz interna, sobre todo después de que tras su reelección nombrara al alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, como portavoz en la Diputación en detrimento de la arcense Ana Carrera.

El PSOE de Cádiz vio además en este 2025 cómo sus concejales de Sanlúcar rompían su pacto con IU sin el consentimiento de la dirección provincial, cómo un concejal de Chiclana era expulsado del partido tras ser detenido por la Policía por un supuesto caso de exhibicionismo ante menores en gimnasios de Jerez o cómo el roteño Rafa Márquez abandonaba su escaño en el Parlamento andaluz para ser relevado por el isleño Fernando López Gil, que es ahora el gaditano con más peso en la ejecutiva regional de María Jesús Montero.

El PP, por su parte, empezó el año muy tranquilo, viendo incluso cómo Ignacio Romaní, diputado nacional, era ascendido a responsable de Organización en la ejecutiva de Juanma Moreno en Andalucía. Sin embargo, la segunda mitad del año muchas cosas se fueron torciendo porque, por ejemplo, su edil en Villamartín era expulsada del gobierno de esa localidad por la alcaldesa andalucista, al pacto en la Diputación le faltó muy poco para romperse por la obsesión del alcalde de El Puerto de cederle la finca El Madrugador al Cádiz CF pese a la oposición frontal de sus socios de La Línea 100x100, luego vino la crisis del cribado de cáncer de mama, que sacó a muchas mujeres a la calle y que obligó a Moreno a situar a Antonio Sanz al frente de la Consejería de Salud para intentar apagar ese incendio, y en diciembre estalló el caso Landaluce. Una denuncia del PSOE ante la Fiscalía por unos supuestos delitos de acoso sexual, tráfico de influencias y malversación hacía que el alcalde de Algeciras renunciara a su militancia en el PP y a todos sus cargos orgánicos, aunque no a los institucionales.

La novedad ha sido el nacimiento de Unidos 100x100, la versión provincial del partido que arrasa en La Línea

Más a la derecha, este año ha dejado dos noticias en Vox: la reafirmación del gaditano Manuel Gavira como candidato a presidir la Junta y la inesperada renuncia como militante de Agustín Rosety, ex diputado nacional y general de brigada de Infantería de Marina en la reserva, en desacuerdo con la aceptación, por parte de la dirección nacional de Vox, de la postura de Trump en torno a la invasión de Ucrania.

Y a la izquierda del PSOE, todo está roto: Adelante sigue su camino en solitario con el jerezano José Ignacio García ya confirmado como candidato a la Presidencia de la Junta; Podemos ha optado igualmente por desvincularse de Sumar designando al isleño Juan Antonio Delgado como principal apuesta para esas elecciones andaluzas; e IU ha hecho piruetas en el aire proponiendo primero al conileño Ernesto Alba como candidato a presidir la Junta para ser relevado luego por el coordinador federal del partido. Antonio Maíllo. En la provincia de Cádiz IU quiere a Jorge Rodríguez al frente de esta lista electoral, pero la amenaza de que al final sea alguien de Sumar sigue latente.

La novedad de este 2025 fue la presentación en sociedad de Unidos 100x100, la versión provincial del partido que viene gobernando en La Línea con una mayoría aplastante. Estas nuevas siglas concurrirán a las andaluzas de 2026 en la provincia y a las municipales de 2027 en varias ciudades gaditanas con la pretensión de seguir teniendo la llave de la gobernabilidad en la Diputación y, si salta la liebre, también en la Junta.