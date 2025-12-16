Navantia firma el convenio colectivo hasta 2029 "para tener un magnífico comienzo de año" y activar las prejubilaciones

La firma se ha hecho esperar pero finalmente ha llegado prácticamente a la vez que el turrón. La dirección de Navantia y el comité intercentros que representa a los trabajadores de la compañía en la Bahía de Cádiz, Galicia, Cartagena y Madrid fundieron ayer sus rúbricas en un documento que tendrá vigencia hasta el próximo 2029.

El pasado mes de julio ya se anunció un preacuerdo en la negociación de las condiciones salariales y laborales que afectan a una plantilla que supera las 5.000 personas en el cómputo del territorio nacional, más allá de sus filiales internacionales. La ratificación de este documento negociado obtuvo el respaldo de los trabajadores durante el mes de octubre, a excepción de la factoría de Cartagena donde el resultado salió negativo al acuerdo.

Desde entonces los trabajadores gaditanos se han mantenido a la espera de esta firma hasta que hace tan solo una semana se les agotó la paciencia y comenzaron a movilizarse. El visto bueno que hacía falta de Hacienda tenía paralizado un proceso que los empleados trataron de impulsar con un paro de dos horas en las tres factorías gaditanas el pasado 10 de diciembre y la celebración de una asamblea.

El objetivo de esa presión a Navantia, Hacienda y la SEPI "para firmar cuanto antes", como explicó entonces el presidente del comité de San Fernando, Fernando Zazpe, ha dado sus frutos solo unos dias después con la rúbrica en Madrid del documento para afrontar las fiestas navideñas con tranquilidad.

Jubilaciones anticipadas antes de final de año

El texto del convenio establece que es efectivo desde la fecha de la firma, aunque se mantenga el paso legal de publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado), por lo que en torno a un centenar de trabajadores pueden acogerse antes de final de año a la jubilación anticipada. De esa cantidad, entorno a la mitad se encuentra en las tres plantas de la Bahía de Cádiz, siendo la comarca más afectada por las jubilaciones anticipadas recogidas en el convenio. Según explica el presidente del comité de Navantia de Cádiz, José Antonio Bolaños, estas salidas darán pie a la aplicación del contrato relevo.

Entre jubilaciones parciales y jubilaciones voluntarias anticipadas se prevén hasta 2029 el retiro de unos 600 empleados, que supondrá nuevos ingresos en las plantillas, que se sumarán a las plazas actualmente en proceso de selección de personal para los astilleros de Navantia.

El convenio 2022-2029

La comisión negociadora formada por el comité intercentros de Navantia y la dirección de la empresa ha firmado este martes el convenio colectivo 2022-2029, que introduce mejoras sustanciales en materia de política salarial, clasificación profesional, condiciones de trabajo y mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla, según ha informado la empresa pública. Supondrá además una homogeneización entre los distintos centros de estas condiciones laborales.

Posado de la mesa negociadora para anunciar la firma del convenio de Navantia

Estas medidas introducidas en el convenio tienen por objetivo acompañar el crecimiento de la compañía y reforzar su competitividad en los sectores de defensa, construcción naval y energías verdes, informa Navantia.

Las plantas de Navantia en la Bahía gaditana se encuentran en proceso de aumentar su plantilla ante la carga de trabajo que se avecina para los próximos años. La duración hasta 2029 del convenio, sumado a la firma del convenio provincial del metal que afecta a la industria auxiliar y que se extiende hasta 2031 pronostica una etapa de estabilidad laboral en el sector para los próximos años.

Satisfacción de todas las partes

“Hoy estamos de enhorabuena”, ha declarado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. “Hemos firmado el convenio colectivo hasta 2029, un convenio muy trabajado por el que quiero dar la enhorabuena a toda la comisión negociadora. También es un convenio muy necesario, que responde a los desafíos que tenemos por delante, con gran carga de trabajo en todas las zonas geográficas y la necesidad de atraer y retener talento. Hoy es un día de satisfacción para todos”.

En la misma línea, la presidenta del comité intercentros, Cristina García Baena, ha subrayado los beneficios de este acuerdo para las plantillas. “Ahora nos toca ponernos manos a la obra para ejecutar todos estos procesos salariales y todos estos hitos económicos que van a marcar este nuevo camino”, ha dicho.

“Vamos a hacerlo trabajando conjuntamente de la mano de la dirección. Estoy convencida de que va a ser un magnífico comienzo de año para todos los compañeros y compañeras y que va a ser un grandísimo convenio”, ha concluido la representante de los trabajadores.