La Nao Victoria atraca en Rota y abre sus cubiertas al público durante el fin de semana

La Nao Victoria, réplica del navío que protagonizó la Primera Vuelta al Mundo hace cinco siglos, permanecerá en el puerto deportivo de Rota hasta el domingo 30 de noviembre, según informó el Ayuntamiento. El barco llega a la localidad gaditana tras completar una gira europea de seis meses que lo ha llevado a una treintena de puertos del Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos.

El alcalde, José Javier Ruiz Arana, y la delegada de Turismo y Fiestas, Esther García, participaron en el acto de presentación del buque. La exposición estuvo a cargo de la directora de la gira y representante de la Fundación Nao Victoria, Lucía Quintero de los Reyes, junto con el capitán del navío, Pedro Luis Álvarez.

Construida en 1991 en Isla Cristina con materiales y técnicas propias de la carpintería de ribera, la Nao Victoria reproduce con rigor histórico el barco original que completó la circunnavegación del planeta en el siglo XVI. Desde su botadura, la embarcación se ha convertido en un museo flotante que difunde la gesta marítima y la labor de los marinos españoles. Entre sus travesías más destacadas se encuentra su propia vuelta al mundo entre 2004 y 2006, en la que recorrió más de 26.000 millas náuticas y visitó 17 países.

Durante su estancia en Rota, el público podrá acceder libremente a las cubiertas para conocer cómo era la vida a bordo y descubrir la historia del viaje que marcó un hito en la exploración global. La visita incluye también la bodega del barco, donde se exponen aspectos de la experiencia de la actual tripulación.

Las entradas pueden reservarse a través de la web de la Fundación Nao Victoria. Además, el barco permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:30 horas entre el 28 y el 30 de noviembre, periodo en el que centros educativos y asociaciones podrán concertar visitas mediante cita previa.