Las muertes de migrantes en la Frontera Sur superan por primera vez los dos millares en un año

Más de 2.000 personas perdieron la vida el pasado año en la ruta migratoria hacia España. La cifra no sólo es cruel y macabra sino que supone un 24% más de las muertes que se registraron en 2020. Además, es la primera vez que se rebasa la barrera de los dos millares de fallecidos, concretamente 2.126, aunque la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) cree que podrían ser más porque hay pateras "que desaparecen sin dejar rastro y que nadie contabiliza".

Rafael Lara y Ana Rosado han sido los encargados de presentar en la mañana de este miércoles el Balance Migratorio Frontera Sur 2021 en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Los dirigentes de la APDHA criticaron la "opacidad con que nos hemos encontrado tanto con el Ministerio del Interior como con las Subdelegaciones de Gobierno para hacer este seguimiento". Además, pusieron de relieve "que muchas de las vulneraciones de derechos que se realizan desde el Gobierno quedarían impunes. Prácticas contrarias a la legislación y que siguen produciéndose".

Durante su intervención Lara comentó que "algo que destacar del balance nos hace referirnos a tres fenómenos que nos parecen los más significativos. Primero que podemos constatar que el Gobierno y la UE han fracasado de forma absoluta a la hora de gestionar los flujos migratorios. Después, el desvío a la zona de Canarias, que sufre un aumento constante en las llegadas y un número elevado de personas que pierden la vida. Y por último, que sigue creciendo el número de víctimas en la frontera sur de forma alarmante".

Para Lara, Interior no da cifras mínimamente estudiadas. "Hay errores de bulto en la acumulación de las cifras. No tienen análisis ni extrapolación y cuando preguntas a donde sea la respuesta es un silencio absoluto, opacidad y falta de información sobre lo que está pasando en la frontera sur. Ellos tienen un dogma que es echar como sea a los migrantes y para eso ponen las medidas que todos sabemos y lo demás no le interesa. Hay la indiferencia más absoluta hacia la masacre que se está cometiendo en la frontera sur·", dijo.

La cifra de 2.126 fallecidos en 2021 es la más alta desde que existen registros, en 1998. Un total de 1.457 cadáveres han sido rescatados y 669 personas se encuentran desaparecidas. Estos son los datos contrastados del seguimiento anual realizado por la organización. No obstante, la entidad afirma que tiene "la certeza de que el número de personas desaparecidas es muy superior. No es arriesgado estimar la escalofriante cifra de 4.000 personas, víctimas de la migración irregular en la frontera sur el pasado año".

En cuanto a las entradas en Andalucía por provincias, Cádiz es la segunda, sólo superada por Almería, sumando 3.339 personas y 452 embarcaciones, por las 7.012 personas y 527 embarcaciones que se registraron en costas almerienses. Tras Cádiz aparece Granada (1.625 personas en 138 pateras); Málaga (432 en 14 pateras); Gibraltar (29 en siete pateras) y Huelva (19 personas en tres embarcaciones).

(Seguirá ampliación)