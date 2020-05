–¿Cómo valora la respuesta que ha dado la sociedad vejeriega tras cumplirse siete semanas en estado de alarma?

–La respuesta de los vejeriegos no ha podido ser mejor. Yo estoy muy contento y muy orgulloso del sentido de la responsabilidad del que han hecho gala mis vecinos. Han sido unas semanas durísimas en las que pese a todo los habitantes de todo el municipio de Vejer han mostrado un comportamiento ejemplar.

–Apenas dos personas han resultado contagiadas por coronavirus en Vejer desde que empezó esta crisis sanitaria, según los datos oficiales que maneja la Junta de Andalucía. El dato es muy bueno al ser el suyo un municipio con más de 12.600 vecinos empadronados. ¿Es todo fruto de la casualidad o ha influido ese buen comportamiento al que aludía usted?

–Yo creo que eso es debido sobre todo a ese buen comportamiento generalizado. Esos dos casos positivos corresponden a personal sanitario que trabaja fuera de nuestro municipio y ambos están ya curados. El comportamiento ejemplar de los vejeriegos ha permitido que ahora mismo Vejer no tenga ningún caso de coronavirus. Y esperemos que todo siga igual en el futuro. Para eso tenemos que seguir todos en la misma línea.

–Entiendo que cuanto más pequeño es un municipio, más cercanía hay entre sus munícipes y y sus vecinos. ¿Cómo ha sido ese día a día con los vecinos?

–El contacto es continuo. En un pueblo como Vejer todos nos conocemos y normalmente los vecinos tienen los números de teléfonos del alcalde y de todos los concejales. Y uno se siente bien cuando ve que en algunos casos consigue ser útil para la gente. En mi caso no paro de intentar solucionar problemas y de atender las preguntas que me plantean los vecinos por las redes sociales. En este punto tengo que reconocer que las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España nos ha vuelto locos, sobre todo por tantos cambios que iban haciendo. Cada vez que comparece el presidente del Gobierno o el ministro de Sanidad después viene una cascada de llamadas de vecinos al alcalde pidiendo que les explique lo que se ha acordado en Madrid. Y muchas veces lo que le traslado a mis vecinos no sirve de nada porque poco tiempo después el Gobierno ha cambiado de opinión.

–No sé cómo está afectando la crisis sanitaria al cierre de negocios y a la pérdida de empleos en Vejer pero, ¿qué medidas ha ido adoptando su gobierno municipal en este sentido?

–A mí hay una cosa que me gustaría dejar muy claro: a ningún vejeriego se le va a cortar la luz o el agua en su casa por culpa de esta crisis, y a ningún vejeriego le va a faltar un plato de comida todos los días. Ese es un compromiso personal que ya estamos llevando a efecto. En este sentido lo que hemos hecho son dos modificaciones presupuestarias. La primera y más importante nos ha permitido contar con una consignación de 200.000 euros que estamos destinando a ayudas en materia de servicios sociales. Y ahí la prioridad está siendo la asistencia alimentaria, donde estamos colaborando mano a mano con Caritas y otros colectivos sociales.

–¿Y la otra modificación presupuestaria?

–La otra modificación presupuestaria nos permite disponer de otros 100.000 euros que tienen una doble finalidad. Por un lado hemos decidido dar un poco de oxígeno a los negocios que hayan tenido que cesar su actividad en este estado de alarma, a los que vamos a perdonar la tasa de basura para este año previa solicitud de la devolución del pago del primer semestre que se les cursó en enero. Y para los negocios hosteleros vamos a aprobar en breve una medida según la cual se elimina el cobro de la tasa de terrazas para bares y restaurantes durante todo el año 2020. En este punto creo que es importante destacar también que estamos estudiando la posibilidad de, sin coste añadido, ampliar el espacio de las terrazas de los establecimientos hosteleros para que puedan aplicar las medidas de protección y la distancia de seguridad pero sin perder clientela. Creo que eso es importante para mantener el empleo en un sector tan fundamental para Vejer. Y en esta segunda modificación presupuestaria hemos contemplado también ayudas para los vejeriegos que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca de sus viviendas por culpa de este estado de alarma. Nuestra ayuda en este concepto consiste en costear el 50% de esos pagos durante dos meses y con un máximo de 350 euros al mes en cada caso.

–Hablar de Vejer es hablar de turismo. Y después de haber perdido la primavera, ¿teme usted que el sector pueda perder también el verano?

–La primavera ya se ha perdido y eso ha supuesto un daño muy fuerte para el sector, sobre todo porque supone un revés a nuestra apuesta por la desestacionalización. Esto nos ha llegado en un año en el que habíamos conseguido que el turismo también llegara a Vejer incluso en invierno, como sucedió por ejemplo en febrero, con ese fin de semana de los enamorados en el que el pueblo estaba hasta los topes. Y de cara al verano estamos preocupados. Las medidas que se han planteado para la llamada desescalada claramente no son factibles para muchos negocios, como pudimos comprobar en la última videoconferencia que mantuvimos con el sector y en la que hubo cerca de un centenar de participantes. Creemos que este año no habrá turismo internacional pero sí nacional. Pero hay mucha incertidumbre. Por eso yo lo que he propuesto ya es una reunión entre los alcaldes de todos los municipios del litoral de la provincia. Creo que sería una buena idea que tracemos una línea conjunta de cara a ver cómo abordamos esta temporada de playas.

–¿Se atreve a lanzar un mensaje de optimismo de cara al futuro?

–Yo tengo claro que recuperaremos el tiempo perdido, que volveremos a poner en valor nuestro turismo de calidad y que Vejer volverá a ser lo que era. Pero también tengo claro que eso no puede ser a cualquier precio. Lo importante ahora es garantizar la seguridad. Eso es esencial. Y cuando me refiero a garantizar la seguridad estoy pensando en todos, en los turistas que vayan a seguir viniendo, y que lo harán con todas las garantías y encontrándose como siempre con el cariño de este pueblo, pero también en los vejeriegos, en unos trabajadores que tendrán todas las medidas de protección que podamos darles.