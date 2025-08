El Madrugador se aleja de Beardo y del Cádiz

Si el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y los propietarios del Cádiz C.F. habían cantado victoria al ver de cerca la explotación de la finca El Madrugador tras el convulso pleno que la Diputación celebró el pasado miércoles, a lo mejor al final se llevan todos un enorme chasco. Y es que este viernes ha quedado claro que El Madrugador se ha alejado mucho del Ayuntamiento de El Puerto y del Cádiz. O eso es al menos el compromiso que el PP ha adquirido con sus socios de La Línea 100x100, un compromiso que ha terminado siendo clave para evitar que ese pacto de gobierno saltara por los aires ayer por la tarde.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el vicepresidente y referente de La Línea 100x100 en esta institución, Javier Vidal, han testimoniado este viernes que el acuerdo de gobierno entre ambos partidos se mantiene vigente. Y lo han hecho en una rueda de prensa jugosa en la que también ha participado otro vicepresidente, Juancho Ortiz, del PP.

La piedra angular de la reafirmación de este pacto de gobierno es que la finca El Madrugador, que después del pleno del miércoles vueve a ser propiedad de la Diputación tras su desascripción del IEDT, no será adjudicada directamente al Ayuntamiento del El Puerto para que éste negocie luego su posterior uso con el Cádiz C.F. Se rompen así las sospechas que durante meses han venido manejando varias formaciones políticas, sobre todo La Línea 100x100.

Es más, la propia Almudena Martínez ha afirmado con contundencia que en la Diputación "no va a haber dedazo" en este asunto. En concreto, el compromiso es que a partir de ahora se elaboren varios informes para ver el estado actual de las diferentes instalaciones que hay en El Madrugador y para revisar las diferentes cesiones de uso que ha aprobado el IEDT en los últimos años. A partir de ahí se estudiará qué es lo que se hará con esa finca, y todos los pasos se aprobarán en el pleno y tras escuchar también a los partidos de la oposición, esto es, el PSOE e IU.

Javier Vidal abrió un abanico amplio de posibles usos de El Madrugador que podrían ir desde una adjudicación de la finca al completo a una empresa externa hasta que la Diputación decidiera quedarse con ese terreno para darle diferentes usos públicos, entre los que no descartó incluso algunos de ámbito cultural. Es más, también ve factible que se anulen algunas de las cesiones de uso que dio el IEDT, entre ellos la de algunas instalaciones a la Fundación del Cádiz, actualmente en vigor.

Este compromiso de transparencia en torno a El Madrugador fue el que terminó calmando a La Línea 100x100. Y es que el propio Javier Vidal ha reconocido este viernes que ayer, antes de la reunión mantenida con los dirigentes del PP, la decisión del alcalde de La Línea, Juan Franco, del otro diputado de este partido, Sebastián Hidalgo, y de él mismo era la de romper el pacto de manera unilateral. "La decisión era irnos a nuestro pueblo y a la oposición porque la otra alternativa no la vemos", dijo en referencia a una hipotética moción de censura junto al PSOE.

En la rueda de prensa de hoy Vidal dijo que aceptaba las disculpas que le trasladó la presidenta de la Diputación, la cual públicamente reconoció errores propios y también fallos de comunicación con sus socios de gobierno. "Jamás he querido engañar o mentir a nadie", afirmó Martinez antes de explicar que si cambió de postura y terminó incluyendo el punto de El Madrugador en el pleno del miércoles pese a haberlo negado la noche anterior fue sin mala fe. Vidal, por su parte, se reafirmó en que en el pleno del miércoles "Almudena Martínez no mandaba en la Diputación, algo que hoy sí está haciendo, porque el PP ha vuelto a tomar el mando de la situación rechazando los intereses que vienen de fuera".

Curiosamente Almudena Martínez prácticamente no hizo referencia a la actitud del Grupo Socialista en el pleno del miércoles, algo que sí hizo, y con mucha contundencia además, Javier Vidal. Así, el diputado de La Línea 100x100 lamentó que ese punto del orden del día saliera adelante por la ausencia de dos diputados socialistas, en concreto del portavoz del PSOE en Sanlúcar, Víctor Mora, y del alcalde de Chiclana, José María Román. Vidal no se creyó para nada que ambos se ausentaran por problemas de agenda. Así, dijo que Mora sólo tenía programada ese día a las nueve de la mañana una comisión de Hacienda en el Ayuntamiento sanluqueño "a la que no suele ir y que sólo duró un cuarto de hora". Y con respecto a Román, dijo con cierta ironía que su agenda del miércoles sólo incluía "una rueda de prensa sobre un eclipse".

Pero Javier Vidal no se quedó sólo ahí sino que vinculó ambas ausencias con las "presiones" que a su juicio ejerció el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, llamando a los portavoces de algunos grupos políticos de la Diputación. Vidal se preguntó "qué hace el representante de una empresa externa llamando a políticos para que cambiaran su voto". Y en este río de movimientos sospechosos que posibilitaron el acuerdo plenario en torno a El Madrugador Vidal metió igualmente la decisión del alcalde de El Puerto, Germán Beardo, de liberar en el Ayuntamiento portuense al portavoz local del PSOE, Ángel González, también diputado provincial.