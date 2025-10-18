Lorenzo del Río, presidente del TSJA: "Se avecina un tsunami judicial"

La pesada maquinaria de la Administración de Justicia está viviendo momentos de cambios con la nueva Ley Orgánica 1/2025, que busca agilizar el sistema mediante la eficiencia procesal con el objetivo de conseguir respuestas más rápidas en la resolución de conflictos ante los tribunales. Sus principales pilares son la reorganización de la estructura judicial con la creación de Tribunales de Instancia y la digitalización de los procedimientos para reducir trámites y costes. Sobre el papel, la Ley de Eficiencia Procesal es ambiciosa. En la práctica, quedan muchas aristas que pulir.

De esta reforma legal habló este viernes Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que acudió al IV Congreso de la Abogacía que el Colegio de Abogados de Cádiz organizó en el Hotel Q de la capital gaditana. "Va a ser un cambio enorme, se avecina un tsunami judicial a partir del 31 de diciembre porque rompe todas las costuras tradicionales que tenemos y todo el sistema organizativo de la Justicia", dice el magistrado. "Estábamos acostumbrados a un esquema de juzgados unipersonales, separados e individuales y ahora se avanza hacia un esquema de concentración de jurisdicciones y funcionarios y, por tanto, a lo que son servicios comunes, sea de tramitación o de ejecución, como sería en el caso de Cádiz capital". Así, ejemplifica, de los 724 órganos judiciales unipersonales que existen actualmente en Andalucía, se pasará a tener 84.

El cambio, asegura Del Río, "va a ser muy importante y va a exigir unos meses de mucho esfuerzo y de mucho compromiso ante la nueva cultura, tanto por parte de los funcionarios como de los Letrados de la Administración de Justicia y de los propios jueces. Hay que trabajar en un contexto distinto, pero creo que en el futuro puede ser bueno si conseguimos hacerlo entre todos".

Cuestionado sobre si confía en que esta nueva ley agilice los ritmos artríticos de la Administración de Justicia, el presidente del Alto Tribunal andaluz se muestra esperanzado, aunque insiste en el esfuerzo que va a suponer. "La reforma requiere que acertemos con los acoplamientos de funcionarios en todos los nuevos servicios comunes; además, será necesario crear áreas, equipos especializados por jurisdicciones o incluso por temáticas". Lorenzo del Río subraya también que la Ley de Eficiencia "permitirá homogeneizar los tiempos de respuesta". La norma, afirma, "tiene potencialidades pero tenemos que ser capaces de sacarlas, si no podemos caer en la inercia y estar con otro collar pero con el mismo perro".

Recientemente, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, se reunió con los operadores jurídicos de la provincia de Cádiz para analizar el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia. En ese encuentro criticó que la Ley de Eficiencia ha sido aprobado por el Gobierno sin dotación presupuestaria, un "yo invito y tú pagas", dijo. Al respecto, Lorenzo del Río explica que "cuando hay una ley nueva, ésta siempre debería venir acompañada de una memoria económica y, efectivamente, esta ley no la tiene". En temas de cifras, el presidente del TSJA entiende que los jueces no son competentes. "Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de comprometernos con este sistema y entender que va a exigir un esfuerzo presupuestario importante de la Consejería tanto para implantar el expediente judicial electrónico como para adecuar las sedes y concentrar así a los jueces de la misma jurisdicción. Por ejemplo, aquí en Cádiz sería importantísimo que estuviera unificada la jurisdicción penal, la instrucción y la violencia sobre la mujer en un mismo edificio".

Con el nuevo modelo organizativo, la esperada Ciudad de la Justicia de Cádiz se antoja fundamental para albergar esa unificación de sedes que requiere la reforma legislativa. "Es un elemento básico", asevera el presidente del Alto Tribunal andaluz. "La Ciudad de la Justicia viene a Cádiz en un momento en el que es necesario que los órganos estén juntos. Me encantaría de verdad, sinceramente, que se acortaran los plazos para su ejecución".

Fallos en los cribados de cáncer de mama

Sobre los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en Andalucía y su posible repercusión penal, Del Río indica que "ahora mismo estamos en un momento muy inicial, es pronto para hablar a nivel legal".

Los errores en las pruebas de detección precoz han abierto un debate sobre la posibilidad de que exista una mala praxis, lo que se denomina en términos jurídicos una responsabilidad patrimonial de la propia administración sanitaria. No obstante, también hay voces que hablan ya de imprudencia penal.

"No conocemos aún qué resultados ha habido al respecto, lo que sí sabemos es que se ha dado una mala información. Eso está claro, porque que se ha reconocido hasta a nivel político que ha fallado la administración sanitaria en esa parcela. Pero a nivel legal todavía no se puede valorar", reitera.