Liberan en Sanlúcar a cuatro mujeres sometidas a explotación sexual en un piso dedicado a la prostitución

La Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad dominicana, por su presunta participación en un delito de prostitución coercitiva y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Al varón se le imputan, además, cuatro delitos de agresión sexual.

La investigación se desarrolló en torno a un inmueble dedicado a la prostitución ubicado en Sanlúcar. Las gestiones realizadas permitieron acreditar que el principal investigado se dedicaba a captar mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad e irregularidad administrativa, procedentes de países marcados por la pobreza económica y cultural, la desigualdad y sistemas patriarcales en los que desconocían sus derechos básicos.

Obligadas a jornadas laborales abusivas

Una vez en España, estas mujeres se encontraban sin recursos ni alternativas, viéndose obligadas a someterse a las condiciones impuestas por su explotador. El detenido establecía normas abusivas y gravosas, imponiendo jornadas de 24 horas al día, 7 días a la semana, obligándolas a realizar servicios sexuales de riesgo, restringiendo su libertad de movimientos y exigiendo la entrega de la mayor parte de los beneficios obtenidos.

La investigación también constató que las víctimas fueron obligadas en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con el presunto proxeneta en contra de su voluntad, siendo tratadas como simples mercancías. Tras estas agresiones, el detenido llegaba incluso a entregarles pequeñas cantidades de dinero, reforzando la dinámica coercitiva y abusiva.

La operación culminó con la detención de ambos investigados y la entrada y registro en el piso utilizado como prostíbulo, donde los agentes consiguieron liberar a cuatro mujeres, las víctimas más recientes, si bien se estima que han sido numerosas las afectadas por los mismos hechos delictivos. Durante el registro se encontraron diversos efectos que avalan la imputación.

Tras ser puestos a disposición judicial, ambos detenidos ingresaron en prisión, decretando el Juzgado la clausura temporal del piso-prostíbulo, un establecimiento que llevaba varios años en funcionamiento.