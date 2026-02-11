JUPOL denuncia la suspensión de cursos de formación policial en Cádiz por falta de munición

El sindicato JUPOL ha denunciado públicamente la suspensión de varios cursos de formación en el manejo del subfusil CZ Scorpion en la provincia de Cádiz, una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en España. La organización, mayoritaria en la Policía Nacional, atribuye esta situación a la falta de munición provocada por desacuerdos entre distintas unidades del propio cuerpo policial.

Los cursos, organizados por el área de Formación en Cádiz, habían generado un notable interés entre los agentes. Decenas de policías voluntarios se habían inscrito para capacitarse en el uso de este subfusil, que ya está disponible en los armeros de las plantillas. No obstante, dos de los cursos han sido suspendidos y otros cuatro, programados para mediados de febrero y marzo, se encuentran en riesgo de cancelación.

El motivo de la suspensión no responde a cuestiones operativas ni logísticas, sino a un desacuerdo burocrático. Mientras que el Centro de Actualización y Especialización (CAE) establece que el curso requiere 25 cartuchos por agente, la Jefatura de Armamento únicamente autoriza 15 cartuchos, lo que impide el desarrollo de la formación conforme a los criterios técnicos establecidos. Esta diferencia de 10 cartuchos por policía está dejando sin formación a agentes destinados en una provincia con elevada presión criminal.

Rechazo sindical a las disputas internas

Desde JUPOL califican de surrealista y vergonzosa la situación. "Es inaceptable que tengamos armas y munición suficiente en los armeros, policías dispuestos a formarse y una necesidad operativa evidente, y que todo se bloquee por una pelea de despachos", señalan desde la organización sindical.

Las tensiones entre ambas unidades derivan, en gran medida, de la creación de la figura del instructor de tiro policial y del rechazo de Armamento a este modelo formativo. Estas disputas están teniendo consecuencias directas en la seguridad ciudadana y en la protección de los propios agentes, según denuncia el sindicato.

El problema se extiende a otras localidades

La situación no afecta únicamente a Cádiz. Según la información trasladada al sindicato, en Algeciras también se están bloqueando cursos de formación sobre el fusil G36 por la negativa de Armamento a autorizar la munición necesaria desde Madrid.

"Los agentes están profundamente indignados y con razón. Esto no es un problema técnico, es un fracaso de gestión", indican desde JUPOL. La organización exige una solución inmediata, la autorización de la munición necesaria y el cese de las disputas internas que, según denuncian, están perjudicando directamente a los policías y, por extensión, a la seguridad de los ciudadanos.

JUPOL ha anunciado que seguirá denunciando públicamente estas situaciones para que los compañeros sepan que no están solos y para que los responsables asuman sus obligaciones.