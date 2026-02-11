Educación plantea clases telemáticas "a corto plazo" para los alumnos de Grazalema desalojados

Los alumnos de Grazalema que se encuentran desplazados de su pueblo como consecuencia del temporal que ha afectado a Andalucía mantendrán en un plazo "inmediato" la actividad lectiva no presencial, con una asistencia telemática similar a la que se puso en marcha durante la pandemia.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado este miércoles que la Consejería de Desarrollo Educativo está elaborando un plan de acción sobre los escolares de esta población, cuya actuación se hará en base a los informes de los técnicos sobre los edificios.

En función de cómo se desarrolle la vuelta de los habitantes de Grazalema a la normalidad, se podrá poner en marcha la presencia o no de los alumnos en las aulas.

Antonio Sanz ha detallado que a medio y largo plazo se contemplan otras medidas, como que estos estudiantes que se encuentran "totalmente dispersos" en pueblos como Ronda, Zahara, El Gastor, Benahavís o Estepona se integren en aulas del mismo curso en aquellos municipios en los que están reubicados. De esta forma, ha añadido, las familias no tendrán que desplazarse.

"Esa sería la evolución, pero, lógicamente, hasta que no sepamos si esto es a corto, medio o largo plazo, la medida más extraordinaria o más inmediata es la de desarrollar la actividad a través de los recursos telemáticos ", ha manifestado el consejero.

También ha comentado su conversación la pasada noche con el alcalde de Grazalema, con quien acordó esperar a los informes técnicos "nuevos" para "tomar todas las decisiones". Como ha indicado, por el momento se cuenta con los informes que llevaron al desalojo completo de la población el pasado jueves. "Se está estudiando el comportamiento del suelo", de tal manera que "cuando tengamos esa información, se activarán los tres escenarios que tiene prevista Educación para el tratamiento de los alumnos".