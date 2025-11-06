La Junta incluye en sus presupuestos de 2026 el desdoble de la A-491 entre Rota y Jerez

La Junta de Andalucía ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2026 la actuación de desdoble de la carretera A-491, que une Rota con el cruce de la A-2078 hacia Jerez. La inversión prevista para el próximo año asciende a 3,5 millones de euros, destinados a la licitación y comienzo de las obras, dentro del programa de infraestructuras viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Según el documento presupuestario, el desdoble abarcará un tramo de 5,8 kilómetros entre la glorieta de la A-2078 y el acceso a la Base Naval de Rota. El proyecto, con un coste total estimado de más de 45 millones de euros, incluirá también una vía ciclista y una vía auxiliar para facilitar el tránsito de vehículos agrícolas y ganaderos de la zona del Bercial.

Desde el Partido Popular de Rota se ha valorado de forma positiva esta inclusión, destacando que supone “un avance decisivo para una demanda histórica de los roteños”. Los populares recuerdan que la obra ha pasado por distintas fases técnicas y administrativas antes de poder salir a licitación.

Además del desdoble de la A-491, los presupuestos andaluces de 2026 contemplan una partida global de 120 millones de euros para actuaciones de mantenimiento, mejora y conservación de carreteras en toda la comunidad, y 534 millones de euros en inversiones para la provincia de Cádiz, lo que representa un 17,3 % más que en 2025.

En el caso de Rota, se incluyen también actuaciones en la carretera A-2075, entre la rotonda “Villa de Rota” y la entrada de la Base Naval, dentro de los 17,5 millones de euros asignados para la mejora de firmes en la provincia.

Con esta decisión, la Junta de Andalucía da el paso definitivo para que el desdoble de la A-491 pueda iniciarse en 2026, un proyecto que el Ayuntamiento de Rota y diversos colectivos ciudadanos venían reclamando desde hace años por motivos de seguridad y fluidez del tráfico.