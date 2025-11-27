La Junta concede 359.000 euros a Sanlúcar para impulsar la formación y la empleabilidad

La Junta de Andalucía ha otorgado al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda una subvención de 359.000 euros destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante proyectos formativos que combinan aprendizaje y práctica profesional. La ayuda forma parte de las líneas autonómicas dirigidas a fomentar el acceso al mercado laboral a través de programas de cualificación y experiencia remunerada.

Según ha informado el Partido Popular de Sanlúcar, estos fondos permitirán poner en marcha varias iniciativas formativas, entre ellas cursos de Ofimática, Gestión de sistemas de información y archivo, habilitación para la docencia y actuaciones orientadas al fomento del trabajo autónomo. Cada proyecto prevé la participación de 15 alumnos-trabajadores. Los beneficiarios deberán estar inscritos como demandantes de empleo y, durante doce meses, combinarán formación específica con práctica profesional, contando con contrato laboral desde el primer día y con la percepción del salario correspondiente.

Las acciones forman parte de las políticas autonómicas para combatir el desempleo en municipios con mayores necesidades de inserción laboral. Desde el PP local se destaca que la Junta mantiene como prioridad la creación de oportunidades para colectivos como jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración. El partido considera que esta subvención supone un avance en el refuerzo de los recursos formativos disponibles en la ciudad y reclama al Ayuntamiento que complemente esta inversión con medidas propias para favorecer la mejora de la empleabilidad en Sanlúcar.