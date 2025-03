Juicio a Antonio Vergara en Cádiz tras ser denunciado por el SAS: "No tengo miedo, tenemos la razón"

Cádiz/A gritos de "sanidad pública, sanidad pública" y arropado por centenares de personas y colectivos, Antonio Vergara, uno de los portavoces de la plataforma Mareas Blancas, acudió este jueves a juicio tras ser denunciado por la directora del distrito sanitario Bahía de Cádiz-Janda, Sira Morales, por insultos y amenazas en el transcurso de las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado verano ante los temores de que los meses de vacaciones fueran caóticos en el sistema sanitario público.

Antes de entrar a la vista oral celebrada en los Juzgados de San José de la capital gaditana, Vergara declaró: "No estoy asustado, estoy emocionado porque veo que no estamos solos. Le he pedido encarecidamente a la delegada de sanidad que me denuncie cada seis meses, esto es una inyección para nosotros", comentó con cierta sorna. Además, se preguntó, "qué me van a hacer, yo tengo más amigos dentro de la cárcel que fuera. No tengo miedo porque las Mareas Blancas tenemos la razón", apostilló.

Cuestionado por el motivo de la denuncia, Antonio Vergara explicó lo siguiente: "Criticamos duramente a la directora del distrito sanitario Bahía de Cádiz-Janda por el desastre del verano. Ella es la responsable, aunque no lo sepa, de lo que ocurre en el distrito desde Cádiz a Zahara de los Atunes, de los cierres de los centros de salud por la tarde, de que no haya pediatras a partir de las seis de la tarde...", enumeró.

"En el mes de mayo, continuó, le pedimos una entrevista para abordar la situación, ya que su consejera había anunciado que se esperaba un verano terrible, y no nos respondió siquiera, fue indignante. Fue entonces que decidimos concentrarnos a las puertas del distrito con pancartas. En esta ocasión no sólo no nos recibió, sino que nos mandó a la Policía. El despliegue polical frente a los abuelos que nos reunimos allí fue impresionante... ya quisiera ser yo tan peligroso, pero no".

Al día siguiente de esa protesta, la directora Sira Morales ofreció una conferencia en la Comisión de Participación Ciudadana en la Casa del Mar de Cádiz, lo que terminó de encender a las Mareas Blancas. "O sea, nosotros llevábamos meses intentando reunirnos con ella ¿y precisamente ella se dedica a hablar participación ciudadana? Cogimos nuestras pancartas de nuevo y, una vez más, ella nos eludió".

Una vez que comenzó la conferencia, añadió Antonio Vergara, "decidimos entrar para recriminarle a la directora su vergonzoso concepto de participación ciudadana y su nefasta gestión de los centros de salud".

La directora recibió a las Mareas Blancas a la mañana siguiente, "donde lo primero que hice fue disculparme", señaló el portavoz denunciado. En esa misma reunión, "se nos aseguró que los centros de salud no se cerrarían por las tardes ese verano y que se cubrirían todas las plazas... nada de esto se cumplió y, después, me denunció".

Cuestionado por las palabras exactas que dirigió a Sira Morales, el portavoz de Mareas Blancas afirmó que la descalificó como gestora. "Quizás dije una cosa que le llegó al alma y fue: como llevas 15 años en la privada, piensas que puedes hacer lo que quieras, pero no puedes, en la pública hay que tener unas normas y unas obligaciones".

Respecto a la supuesta amenaza, Vergara explicó que Sira Morales preguntó a los que interrumpieron la conferencia si querían "dar miedo", a lo que los miembros de la Marea respondieron que su gestión "sí que daba miedo". Del mismo modo, le advirtieron que "a lo mejor, ellos podían poner en peligro su cargo".

"Es increíble que, estando la justicia española como está, se le dé pábulo a esto. ¿En manos de quién estamos?. Ahora bien, el próximo mes de mayo vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, como no nos reciba después de seis semanas, vamos a entrar en la siguiente conferencia que ofrezca y le repetiremos: es usted una nefasta gestora", incidió Vergara.

Asimismo, el portavoz subrayó el carácter coercitivo de esta denuncia ante las posibles actuaciones reivindicativas que puedan llevar a cabo otros colectivos. "A ver quién tiene narices de protestar. Por nuestra parte, no hay problema, han pinchado en hueso, pero posiblemente otros se puedan asustar. ¡Qué miseria de planteamiento político! Ellos no se dan cuenta que sólo son gestores de nuestra sanidad, pero no los dueños, la sanidad es nuestra".