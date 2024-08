Multitudinaria protesta contra el cierre de las urgencias en el centro de salud Pinillo Chico, en El Puerto

Si hay algo que preocupa de forma especial a la población es la salud. Y quedarse sin el único servicio de urgencias en un centro sanitario público en pleno verano, cuando el número de habitantes en El Puerto de Santa María se duplica o triplica, produce un gran malestar e inquietud en una gran parte de la ciudadanía, a tenor de la respuesta que ha tenido la concentración organizada por Marea Blanca este martes, cuya protesta ha conseguido congregar a las puertas del centro Pinillo Chico, de la Consejería de Salud, en la avenida de la Diputación, a centenares de personas que consideran que se están dando pasos para desmantelar uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar y que reclaman que se restablezcan las urgencias en dicho centro.

El centro de salud Pinillo Chico es además un emblema de la sanidad pública en la ciudad portuense, ya que fue el primero que abrió sus puertas en la localidad, en el año 1986, y en un lugar especialmente vulnerable, la Zona Norte, por lo que se mantiene como un centro modélico para la población. "Habíamos luchado mucho por la sanidad pública y si no sequimos luchando nos quedaremos sin ella", advirtió Blanca Lahoz, coordinadora del colectivo Marea Blanca, durante la protesta convocada por este movimiento.

De este forma, desde las once y media de la mañana se fueron concentrando a las puertas del centro de salud, ubicado junto a la parroquia de San José Obrero, una gran cantidad de personas, con lo que acera de la entrada principal se quedó pequeña, obligando a los asistentes a salir a la calzada de la avenida de la Diputación, donde en lo más álgido de la protesta quedó cortada la calle. Entre los asistentes se encontraban representantes de un gran número de colectivos, de asociaciones, movimiento vecinal, ecologistas, Los Lunes al Sol, Amal Esperanza, Asamblea Feminista, Los Geranios, y otras entidades, además de un gran número de vecinos llegados a título individual de distintos puntos de la ciudad portuense y también de otras mareas blancas de la provincia, como el médico jubilado Antonio Vergara, uno de los impulsores de este movimiento en defensa de la sanidad pública.

La concentración frente a Pinillo Chico ocupó la avenida de Diputación.

A lo largo de la concentración, tomaron la palabra diferentes personas, para manifestarse a favor de la sanidad pública, "para que no nos la quiten, ni un paso atrás, y para que no nos arrebaten este centro de salud", en el que están centrados las urgencias de El Puerto, y que desde el día 15 se encuentra sin facultativo para atender dichas urgencias, donde han quedado tan sólo un celador y una enfermera, siendo derivados todos los casos al Hospital Santa María del Puerto, cuyas urgencias según Marea Blanca están saturadas. "No se puede consentir que en todo El Puerto no haya médico de urgencias en el centro de salud desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Urgencias sin médico es una vergüenza", señalan desde el colectivo.

Como un medio para dejar constancia oficial del malestar existente entre los participantes, se rellenaron hojas de reclamaciones para entregar en el propio centro de salud Pinillo Chico, aunque según denunció Marea Blanca, no había suficientes planillas para ser rellenadas por la gran cantidad de personas que reclamaban la vuelta del servicio de urgencias, cuya respuesta fue tan numerosa que incluso sorprendió a los propios organizadores, quienes ya estudian nuevas movilizaciones para fechas próximas, siempre con el horizonte de defender la sanidad pública y oponerse a cualquier recorte y la necesidad de las sustituciones médicas para no mermar en la ciudad portuense un servicio tan esencial.

También participaron en la concentración representantes de partidos políticos como el PSOE, Unión Portuense o Izquierda Unida, cuyo coordinador José Luis Bueno, subrayó que en la protesta se pudieron ver vecinos procedentes de toda la ciudad, "ya que el tema de las urgencias preocupa a la gente. La falta de médicos es un problema de verdad; es un problema que existe y el recorte del PP a la sanidad es verídico, afecta a El Puerto, y además en un momento en que hay el doble o el triple de población. Pedimos al alcalde Germán Beardo que reclame a la Junta de Andalucía más médicos. Este es un problema que afecta a muchísimas personas".