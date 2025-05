Jóvenes migrantes o vulnerables encuentran trabajo en la hostelería de Cádiz: "Este verano podemos llegar a 100 empleos"

En marzo de 2023, el presidente de la patronal de hostelería de la provincia de Cádiz, Antonio de María, manifestaba en el Foro de Turismo celebrado en Chiclana que estaban negociando con las autoridades la contratación de jóvenes de escuelas del sector en Marruecos ante la dificultad de encontrar camareros.

Las declaraciones trajeron polémica y aunque al final la iniciativa no se llevó a cabo sí fue el principio otra colaboración que a tenor de los resultados está siendo fructífera. "Me puse un contacto con Antonio tras ver el llamamiento que hizo en el Foro de Turismo y le comenté que nosotros teníamos a muchos chavales ex tutelados en pisos a los que se les podía dar la oportunidad, a los que se podía formar para atender esa demanda y también que sus vidas pudieran evolucionar de forma positiva", recuerda Juan Molina, de la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (Asfasode).

Su asociación, y varias más de la provincia de Cádiz como Arrabal y Alendoy; firmaron ya hace dos años un convenio con Horeca que ha posibilitado la contratación de unos 500 jóvenes, según los números de Antonio de María. Desde Asfasode, Molina recuerda que gestionaron el primer año el empleo de unos 43 jóvenes, el segundo fueron 70 "y este año desde febrero, que todavía no ha empezado la temporada fuerte, ya han llamado a 26, así que en verano creo que podemos llegar a unos 100", calcula.

Molina comenta que están recibiendo llamadas de establecimientos de toda la provincia, de restaurantes, de hoteles, bien para camareros o ayudantes de cocina "y la verdad que la experiencia en este tiempo está siendo buena". "Además podemos rondar el 70% de continuidad en el empleo, lo que apunta a que hay una satisfacción de los empresarios con estos trabajadores, a los que le damos una formación, con prácticas, y luego se refueza en los puestos de trabajo con las necesidades del puesto al que acceda". "Sólo le pedimos a los empresarios que les busquen alojamiento o habitación, no que se lo paguen, porque no tienen vehículos y si los trabajos están en Medina, Vejer o Barbate lo tienen más complicado. Y se los han ido buscando".

Se trata de jóvenes de entre 18 y 25 años, normalmente ex tutelados por la administración que han cumplido la mayoría de edad -"no sólo inmigrantes sino también españoles, jóvenes en general en situación de vulnerabilidad"- y que están viviendo un pisos de la Bahía de Cádiz con los que cuenta la asociación, que les ayuda en su futuro, desarrollo personal e independencia. "Ayudar a sus familias, que es lo que quieren también", agrega. Son de España, Marruecos, Guinea, Senegal, Gambia, Costa de Marfil, ... Restarantes de Chiclana como El Árbol han apostado por ellos.

"Como se ha visto tienen potencial, talento, capacidad y aunque en principio entren con menor cualificación van formándose, aprendiendo y formando parte también de la sociedad. No solo es beneficio para ellos sino para el país siendo contribuyentes y ciudadanos y atendiendo a las necesidades de estos sectores", apuntan desde Asfasode. Molina deja claro que "no son mano de obra barata". "Estamos muy pendientes de todo eso, los sueldos son conforme a convenio, jornada laboral igual de regulada y en honor a la verdad no hemos tenido ningún problema con esto".

Antonio de María recuerda el incremento en los últimos años del sector de la Hostelería en Cádiz, "con 2.500 trabajadores nuevos" en agosto de 2024, algo que "sin nubes en el horizonte" seguirá este próximo verano.

Jóvenes inmigrantes en otros sectores

Los jóvenes que atiende la Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo de Chiclana están trabajando en distintos sectores como la contrucción, en mecánica, informática, electricidad, carpintería, mediadores interculturales,... "Además ahora tenemos un bonito convenio con empresas de mantenimiento de las vías ferreas, que también tienen problemas para encontrar a personal, porque es un empleo que necesita de disponibilidad geográfica, una semana por ejemplo en Valencia, otra en Zaragoza; y es una formación especializada y con un porcentaje de estabilidad en el empleo alta".

Desde la asociación también tiene entre manos un posible convenio para formación en el sector de la aeronáutica, para lo que hemos solicitado una ayuda a la Diputación.