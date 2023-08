El restaurante de Chiclana que cubrió vacantes con marroquíes: “Lo valoran mucho más”

La polémica propuesta de Horeca de contratar profesionales de la restauración en Marruecos tuvo su efecto. El revuelo generado por la patronal de la hostelería sirvió para que varias asociaciones y ONG ofrecieran los servicios de ex menores tutelados por la administración, inmigrantes marroquíes que ya han cumplido la mayoría de edad y necesitan un empleo para quedarse en España. Y algunos establecimientos han hecho uso de esta posibilidad.

El Árbol Tapas, en la playa de La Barrosa, es el mayor ejemplo. Este establecimiento de Chiclana tiene contratados a día de hoy a cinco marroquíes llegados a través de la Asociación de Familias Solidarias. Son Hamis, Ilias, Noma, Abdu, Luali, jóvenes de entre 20 y 30 años que desempeñan un papel fundamental en la cocina como pinches.

“Valoran mucho más el trabajo y que se les trate bien porque han visto lo que se cuece en otras partes”, expone el dueño del local, José Luis García. Este chiclanero de 42 años, segunda generación de una familia dedicada a la hostelería de toda la vida, abrió el establecimiento en 2019 entre la primera y la segunda pista de La Barrosa. Entonces eran cinco personas y no ha parado de crecer. Hoy son 25 contratados y por la plantilla han pasado una decena de extranjeros. También de países como Argelia, Brasil o el Sáhara.

El hostelero anima a otros empresarios a hacer uso del convenio firmado entre las ONG y Horeca y aplaude “las ganas de trabajar” de los ex tutelados, aunque reconoce que en principio eran más contratados y ha despedido a dos jóvenes marroquíes. “Siempre hay gente que no es formal”, defiende. “Aquí saben que mi mujer y yo les tratamos bien, que somos personas de confianza y no nos quedamos con nadie. Todos ganan de 1.700 euros para arriba”, resalta este hostelero, convencido de que el futuro del sector pasa por trabajar menos horas. De hecho, defiende una semana laboral de cuatro días, con la consecuente reducción salarial, para hacer más atractivo el trabajo.

“La gente no quiere un trabajo que requiera un esfuerzo y una implicación como la hostelería, quiere algo más cómodo y no tratar con el público. La hostelería es un oficio muy bonito, pero a la vez muy sacrificado. Creo que debemos evolucionar respecto a los horarios. El futuro está en trabajar menos, cuatro días a la semana, y pagar menos, pero que los empleados tengan más tiempo libre. En vez de pagar 1.700 euros, pagar 1.200 y librar tres días. Tengo gente así los fines de semana durante todo el año y ganan 1.000 euros por echar 30 horas a la semana”, desarrolla.

El presidente de la Asociación Familias Solidarias, Juan Molina, sitúa en 45 los jóvenes ex tutelados de su entidad contratados en varias localidades. Desde Cádiz capital a Jerez, pasando por Chiclana. “Son pocos para los que podíamos haber colocado, teníamos en torno a 200 chicos”, explica. El problema ha sido la falta de formación en hostelería de muchos de esos jóvenes y que algunas ofertas no permitían cubrir el alojamiento por los altos precios en verano. Molina defiende las “buenas condiciones” ofertadas, entre 1.300 y 1.800 euros, aunque el horario suele ir “más allá de la jornada completa”, con horas extra y un día y medio de descanso. El próximo verano, dice, se podrá organizar con más tiempo.

En Chiclana, también han contratado ex tutelados establecimientos como el Popeye, la Venta de Los Cazadores o La Medina de Tetuán. Molina destaca “la buena relación entre empleador y empleado” en los casos de éxito y espera aumentar el número de contrataciones en los próximos años. El convenio entre Horeca y las asociaciones, apunta, tiene mucho futuro.