IU denuncia que la Junta “ha vuelto a dejar el desdoble de la A-384 en un cajón” y anuncia movilizaciones en la Sierra

La dirección provincial de Izquierda Unida Cádiz denuncia que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla “ha vuelto a dejar el desdoble de la A-384 en un cajón, se prometió convertir la A-384 en autovía, pero a día de hoy no existe ni calendario, ni presupuesto, ni voluntad política”, ha señalado el coordinador provincial, Jorge Rodríguez. Ante esta situación, la dirección provincial, junto a los cargos públicos de la comarca, han acordado retomar las movilizaciones en la Sierra, fijando el 22 de noviembre como fecha para una de las actuaciones que llevarán a cabo y en la que en estos momentos se está trabajando y con la que esperan contar con organizaciones sindicales y colectivos sociales de la provincia.

Para el dirigente provincial, se trata de un “nuevo incumplimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía con el desdoble de la carretera A-384, que une Arcos de la Frontera con Antequera; una vía que es fundamental para la comunicación de la provincia y que cada día soporta un gran volumen de tráfico pesado y donde, lamentablemente, han perdido la vida una veintena de personas en los últimos años”.

Señala Rodríguez que, tal y como se ha podido conocer en el borrador de Presupuestos de la Junta, “anunciados a bombo y platillo por el Partido Popular, vemos cómo se vuelven a olvidar de la carretera A-384”. Para el dirigente, “esta carretera se ha convertido en un símbolo del abandono que sufre la Sierra de Cádiz y el interior de los pueblos andaluces, castigados por la falta de inversiones y por el ruido institucional”.

Insiste el coordinador en que, “el desdoble no es un lujo, es una necesidad; hablamos de seguridad vial, de empleo, de desarrollo económico y de igualdad territorial”. “Cada kilómetro que se retrasa hay una vida en riesgo y desde IU Cádiz exigimos hechos y no promesas; es decir, una carretera segura y digna para nuestros pueblos”, concluye.