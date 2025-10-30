IU denuncia que la Junta “ha vuelto a dejar el desdoble de la A-384 en un cajón” y anuncia movilizaciones en la Sierra
El coordinador provincial Jorge Rodríguez afirma que los Presupuestos de la Junta sólo incluyen “la redacción de un anteproyecto para un pequeño tramo de 13 kilómetros" y fija el 22 de noviembre como fecha para una protesta en la comarca
La dirección provincial de Izquierda Unida Cádiz denuncia que el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla “ha vuelto a dejar el desdoble de la A-384 en un cajón, se prometió convertir la A-384 en autovía, pero a día de hoy no existe ni calendario, ni presupuesto, ni voluntad política”, ha señalado el coordinador provincial, Jorge Rodríguez. Ante esta situación, la dirección provincial, junto a los cargos públicos de la comarca, han acordado retomar las movilizaciones en la Sierra, fijando el 22 de noviembre como fecha para una de las actuaciones que llevarán a cabo y en la que en estos momentos se está trabajando y con la que esperan contar con organizaciones sindicales y colectivos sociales de la provincia.
Para el dirigente provincial, se trata de un “nuevo incumplimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía con el desdoble de la carretera A-384, que une Arcos de la Frontera con Antequera; una vía que es fundamental para la comunicación de la provincia y que cada día soporta un gran volumen de tráfico pesado y donde, lamentablemente, han perdido la vida una veintena de personas en los últimos años”.
Señala Rodríguez que, tal y como se ha podido conocer en el borrador de Presupuestos de la Junta, “anunciados a bombo y platillo por el Partido Popular, vemos cómo se vuelven a olvidar de la carretera A-384”. Para el dirigente, “esta carretera se ha convertido en un símbolo del abandono que sufre la Sierra de Cádiz y el interior de los pueblos andaluces, castigados por la falta de inversiones y por el ruido institucional”.
Insiste el coordinador en que, “el desdoble no es un lujo, es una necesidad; hablamos de seguridad vial, de empleo, de desarrollo económico y de igualdad territorial”. “Cada kilómetro que se retrasa hay una vida en riesgo y desde IU Cádiz exigimos hechos y no promesas; es decir, una carretera segura y digna para nuestros pueblos”, concluye.
