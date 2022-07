Un narco intenta atropellar con un todoterreno a tres policías durante un alijo en Sanlúcar

La violencia del narco se deja sentir por toda la provincia. De un tiempo a esta parte eso que las fuerzas policiales llaman el principio de autoridad se cuestiona a cada poco, y si hace unos meses un agente de la Guardia Civil, Fermín Cabezas, resultó muerto tras ser atropellado por un narco que huía de una patrulla, este pasado jueves han sido agentes de la Policía Nacional quienes han tenido que protegerse como podían de las repetidas embestidas de un narco en su huida.

Los hechos sucedieron en Sanlúcar, concretamente en la zona de la Colonia Monte Algaida, una de las zonas más conflictivas del tráfico de hachís en la Costa Noroeste. Agentes de la Udyco realizaban una investigación contra un grupo dedicado al narcotráfico cuando han intentado dar el alto a un vehículo sospechoso. El conductor, a bordo de un todoterreno BMW X5 no ha dudado en acelerar y embestir hasta en tres ocasiones contra los policías, que tuvieron que protegerse tras su propio coche, saltando como podían y cayendo al suelo, provocándose laceraciones y golpes de los que se recuperan.

Como resulta de estos hechos una persona ha sido detenida y otra está en busca y captura. Además, se han incautado 600 kilos de hachís y una pistola.

Fuentes de los sindicatos policiales han vuelto a denunciar la falta de medios con la que se enfrentan a los narcos y han solicitado al Ministro del Interior que declare a toda la provincia, y no sólo al Campo de Gibraltar, como zona de especial singularidad, puesto que consideran que este tipo de delitos no sólo se producen en esa comarca. El sindicato ha puesto a sus servicios jurídicos en conocimiento de este caso con el objetivo de acusar al detenido de tentativa de homicidio y no de atentado contra la autoridad.