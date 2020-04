Es dura esta lucha contra el bicho. Ese maldito coronavirus con aire extraterrestre que está poniendo en jaque a la humanidad. Mientras que los peces se adueñen de los canales de Venecia y los delfines se pasean por el puerto de Cádiz, los humanos vivimos entre las azoteas. Algunos con más artes que otros. Como estos sevillanos que han grabado un vídeo que no tiene despercidio versionando el I want to be free de Queen. No se lo pierdan porque es lo mejor que se ha grabado en esta guerra contra el virus petardo. NO QUIERO SALIR.....