La industria auxiliar de Cádiz exige condiciones económicas rentables a Navantia

La noticia de los encargos para los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz, en los últimos días sobre los dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) que hará la factoría de Puerto Real, que prolonga el buen momento del sector, no impide a la industria auxiliar naval de la provincia de Cádiz advertir sobre las condiciones económicas que debe imperar en las subcontrataciones. "Todos los anuncios de carga de trabajo son importantísimos. Es positivo", deja claro el secretario general de la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca), José Muñoz, que de nuevo defiende las necesidades del sector.

"Necesitamos que este tipo de anuncios se materialice cuanto antes con las firmas de los contratos, que estas cargas de trabajo tengan presupuesto garantizado y que los lotes y los contratos vengan en unas condiciones económicas que sean rentables para las empresas que concurran", expone. La patronal marca las variables que considera esenciales para que el sector naval se beneficie de las previsiones de la compañía pública. Pide, por un lado, licitaciones justas, acorde a la realidad del mercado, a los precios y costes, de los distintos servicios y obras vinculados a las construcción de los buques. Pero, además, exige el cumplimiento del convenio del metal de la provincia de Cádiz por parte de todas las empresas que intervengan en estos encargos vinculados a los astilleros de la Bahía, aunque no formen parte del tejido productivo gaditano.

Las empresas de Cádiz insisten en recordar la obligación de las firmas de otras provincias de respetar el acuerdo que rige las condiciones laborales de los trabajadores del sector del metal. "Cualquier empresa que tenga la intención de presupuestar sin tener en cuenta el alcance de algún trabajo o los costes del convenio de la provincia, se va a encontrar con que Femca va a estar ahí para que se respete el marco legal. Para que las condiciones con las que deben trabajar los trabajadores sean las mismas", defiende José Muñoz. Es la única forma en la que las empresas de la tierra pueden competir en igualdad de oportunidades con las empresas de otras provincias.

"Con un convenio que nos da estabilidad hasta 2031, nadie puede tener duda de su eficacia", defiende el secretario general de la patronal del metal. El sindicato con mayoría, UGT, y Femca firmaron el convenio el 7 de agosto, semanas después de alcanzar el acuerdo, del que CCOO se desvinculó, y tras haber tenido que volver a sentarse a negociar por el rechazo de los trabajadores al primer entendimiento entre las partes (ya entonces sin Comisiones).