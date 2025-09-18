Navantia recibe 2.292 millones en préstamos para desarrollar cinco programas navales para la Armada

La fragata F-111 de la Armada española, en su reciente botadura en Navantia Ferrol y que tendrá base en Rota.

Navantia va a recibir 2.292 millones de euros de liquidez para desarrollar diferentes programas de modernización y construcción de nuevos buques, algunos de cuyos proyectos beneficarán a las plantas gaditanas aunque aún no se conoce el reparto de la carga de trabajo de la ejecución de estas iniciativas.

El Gobierno central ha aprobado la concesión directa de préstamos a interés del 0% a la empresa pública por esta abultada cuantía de 2.292 millones en el contexto del nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa y en respuesta a las crecientes exigencias de las Fuerzas Armadas españolas. Cinco grandes programas navales serán el objetivo de este anuncio que abarca hasta 2031 y que tiene a las factorías de Ferrol y la Bahía de Cádiz como grandes beneficiarias por las cargas de trabajo que suponen.

Los préstamos tienen carácter plurianual, con partidas anuales para cada uno de los programas y sin opción de gastarlo para alguna otra utilidad. Supondrán un impulso sostenido al sector naval, favoreciendo la generación de empleo y la colaboración público-privada con más de 900 empresas en todo el territorio nacional.

Los cinco programas

El programa que se lleva más de la mitad del presupuesto aportado por estos préstamos (1.280 millones de euros) se corresponde a la modernización de media vida de las fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán, que entraron en servicio entre 2002 y 2006. El objetivo es la implementación de nuevas tecnologias aplicadas en plataformas marítimas para conseguir extender la vida operativa de los buques al menos 20 años.

Estos buques tienen su base en Ferrol, de modo que el proceso de modernización es posible que se ejecute en los astilleros más cercanos a su base operativa.

El segundo programa con mayor dotación supone la construcción de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate, conocido como BAC II. La financiación prevista por estos créditos alcanza los 380 millones de euros y vendría a reemplazar al actual BAC A-14 Patiño, que llegará al final de su vida útil hacia 2030.

Este nuevo buque sí que conoce el paradero de su ejecución, ya qu fue anunciado para Ferrol y la orden se firmó el pasado mes de junio por parte del Ministerio de Defensa y la compañía pública. El programa de Navantia para la construcción del BAC II está valorado en 680 millones, 300 más de lo destinado en los préstamos aprobados por el Consejo de Ministros.

Los otros tres programas tienen más posibilidades de salpicar a los centros de la Bahía de Cádiz. Uno de ellos supone la construcción de un buque de acción marítima de inteligencia (BAM AGI) para reemplazar el buque 'Alerta', en servicio desde 1992. Con una cuantía de 242 millones de euros, esta embarcación prevista de nueva construcción es diferente a los dos buques de acción marítima (BAM) anunciados la semana pasada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para los astilleros de Puerto Real.

La modernización para implementar nuevas tecnologías en dos buques de asalto anfibio de la Armada se presupuesta con una prefinanciación de 240 millones de euros. Estos barcos, de los que no se conocen los nombres, podrían ser el 'Castilla' y el 'Galicia' que tienen su base en las instalaciones gaditanas de Rota y que son los que están pendientes de modernizar, de modo que el proceso de modernización sería fácil pensar que puede caer por los astilleros de la Bahía gaditana, como se ha hecho con las operaciones de mantenimiento en los últimos 25 años.

Por último, se encuentra el programa relativo al buque hidrográfico oceánico y consiste en la construcción de un buque multidisciplinar para desarrollar la capacidad hidrográfica de la Armada. En este caso la prefinanciación es de 150 millones. Navantia San Fernando tiene adjudicada la construcción de dos buques hidrográficos con nuevos diseños, de modo que no sería extraño la entrada en encargo de un tercer buque en este caso oceánico, como en su día anunció el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez.