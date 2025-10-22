Incautada una embarcación de alta velocidad tras una persecución en la desembocadura del Guadalquivir
Sus tripulantes huyeron por tierra, según ha apuntado la Guardia Civil
El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Cádiz se ha incautado en la madrugada de este miércoles de una embarcación de alta velocidad, de las utilizadas para el narcotráfico, tras una persecución en la zona de la desembocadura del río Guadalquivir.
En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que la embarcación, de cuatro motores, fue detectada a través del Servicio de Vigilancia Exterior (SIVE), iniciándose un dispositivo de interceptación marítima.
Al percatarse de la presencia de la patrullera de la Guardia Civil, sus tripulantes huyeron por tierra abandonando la embarcación, que tras ser incautada se ha trasladado al puerto deportivo de Chipiona.
Por el momento no hay detenidos tras este operativo.
