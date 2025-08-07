Incendio de Tarifa, "entre el cielo y el infierno": las impresionantes imágenes de la 'lucha' contra las llamas

Antonio Sanz ya lo adelantó en uno de los partes ofrecidos a los medios respecto a la evolución del incendio en Tarifa. "La noche (la del martes al miércoles) ha sido compleja y muy intensa", explicaba en relación a un incendio muy violento iniciado en la tarde del martes y que fue avivado y extendido por el fuerte viento de levante que soplaba en la zona de La Peña. Y lo cierto es que unas imágenes publicadas por la cuenta en la red social X (antes Twitter) del Plan Infoca dan buena muestra de esa 'lucha' contra las llamas. "Trabajando entre el cielo y el infierno" es una respuesta de un usuario de esta red social y que describe de manera muy acertada el trabajo que han realizado en la lucha contra el fuego en Tarifa, tanto el personal del Infoca como los propios Bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz.

Personal del Infoca, en el incendio en Tarifa. / @Plan_INFOCA

Por el momento se desconoce el alcance de lo quemado aunque en otro vídeo publicado también en la misma cuenta del Infoca se puede ver parte de la zona afectada por las llamas, con la turística playa de Valdevaqueros al fondo. Afortunadamente, "no hay ninguna incidencia sanitaria y esa es la mejor noticia", indicó también Sanz.

Así ha quedado la zona cercana a la turística playa de Valdevaqueros tras el incendio en Tarifa

Tanto Sanz como el alcalde de Tarifa y el presidente de la Junta han destacado la colaboración entre todos los operativos como la clave para la resolución de emergencias así como la rápida evaluación de los primeros avisos para una actuación más temprana.

Situación del incendio en Tarifa

Una vez estabilizado el incendio, y mientras continúan los trabajos en la zona para lograr controlarlo y extinguirlo por completo (actualmente trabajan en la zona 5 grupos de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones, 1 agente de medio ambiente y 5 vehículos autobomba), la Junta ha desactivado la fase de emergencias en la zona y ha autorizado el regreso de todas las personas que tuvieron que ser evacuadas, unas 1.500, de cámpines y hoteles que estaban prácticamente llenos en plena temporada veraniega.

El fuego se originó en la tarde del martes en la zona del camping de la Torre. Todo apunta a que el inicio podría haberse producido en el incendio de una autocaravana estacionada en la zona. El fuerte viento de la zona hizo que las llamas se extendieran rápidamente por una zona de mucha vegetación, lo que obligó a desalojar y evacuar "en tiempo récord" más de 5.000 vehículos y un número importante de población, unas 1.500 personas, de los numerosos hoteles, cámpines y chiringuitos situados en esta zona turística de la ciudad.

En concreto, se tuvo que desalojar a los clientes del camping de la Torre, así como el alejamiento de los vecinos de las urbanizaciones de Valdevaqueros, Casas de Porro y Casas de San Mateo, además de evacuarse hoteles como Punta Sur, La Torre, el Hotel Tres Mares, Copacabana o Dulce Nombre, así como los chiringuitos de El Tumbao y Tangana, y más de 5.000 vehículos que se encontraban en esta zona del litoral gaditano.

Fruto de todo esto, la carretera N-30 tuvo que ser cortada en la tarde del martes entre los kilómetros 70 y 81 debido a la proximidad del incendio y el humo que generaba, habilitando un paso alternativo para conductores, y siendo reabierta horas después, aunque con restricciones, ya que desde las autoridades se solicita a la ciudadanía que evite usar esta vía y circular por la zona en caso de que no sea necesario, ya que está siendo de uso para vehículos de emergencias.