Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Arcos 2025

Arcos/La Semana Santa de Arcos es uno de los acontecimientos más importantes del calendario de esta localidad, que atrapa a propios y forasteros por la belleza que entraña sus procesiones por el casco antiguo del municipio y el rico patrimonio artístico que las cofradías y hermandades custodian. Declarada Fiesta de Interés Turístico, la Semana Santa de Arcos es un momento único para acercarse a la cultura y tradición de una de las puertas que conducen a la Sierra de Cádiz. Estas son las procesiones de la Semana Mayor arcense de este año:

Domingo de Ramos 2025 en Arcos

DEVOTA, VENERABLE GLORIOSA Y SALESIANA HERMANDAD DE CRISTO REY EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN Y Mª SANTÍSIMA DE LA FUENSANTA. La Borriquita

Sede: Parroquia María Auxiliadora

Salida del Templo: 10,00 Horas - Entrada en el Templo: 15,45 Horas

Itinerario: Salida del templo de María Auxiliadora, Plaza Modesto Gómez, C/Matrera Abajo, C/Matrera Arriba, C/Callejas, C/Piedra del Molino, C/Martin Montero, C/Bóvedas, C/Marqués de Torresoto, C/Pesos del Reloj, Plaza del Cabildo. Continuará por C/Nueva, C/Deán Espinosa, C/Callejón de las Monjas, C/Marqués de Torresoto, C/Boticas, C/Bóvedas, C/Martin Montero, C/Piedra del Molino, C/Callejas, C/Matrera Arriba, C/Matrera Abajo, C/Pérez Galdós, Plaza Hermanos de las Cuevas, C/Cardinal Almaraz, Plaza de la Caridad, Tres Caridad, C/Fernando de San Pedro, C/ Landelino Lavilla, Av. Juan Carlos I, C/Presidente Adolfo Suárez, C/Angorrilla, Plaza Modesto Gómez y entrada en el templo.

Hora de Palquillo: 12,00 H.

NOBLE E HIDALGA HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DEL SOBERANO PODER EN SU PRENDIMIENTO Y Mª SANTÍSIMA DEL AMOR Y DESCONSUELO. El Prendimiento

Sede: Basílica Menor de Santa María de la Asunción

Salida del Templo: 18:30 Horas - Entrada en el Templo: 00:00 H.

Itinerario: Basílica de Santa María de la Asunción, Gradas, Dean Espinosa, Cuesta de Belén, Corredera, Callejón del Chiquero. Tras los Molinos, San Miguel, Corredera, Cueste de Belén, Dean Espinosa, Callejón de las Monjas, Marqués de Torresoto, Plaza Boticas, Boticas, Núñez del Prado, San Pedro, Socorro, Cadenas, Bóvedas, Boticas, Plaza Boticas, Escribanos, Plaza del Cabildo, Gradas Abajo y Entrada en el Templo.

Hora de Palquillo: 23:15 H.

LUNES SANTO 2025 EN ARCOS

REAL, VENERABLE Y FRANCISCANA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA. Las Tres Caídas

Sede: Parroquia de San Francisco

Salida del Templo: 19:00 Horas - Entrada en el Templo: 00:00 H.

Itinerario: Salida del Templo, Calle San Francisco, Plaza de las Aguas, Romero Gago, Gomeles, Alta. Corredera, Cuesta de Belén. Calle Nueva, Plaza del Cabildo, Pesas del Reloj. Callejón de las Monjas, Dean Espinosa, Cuesta de Belén, Corredera, Peña Picada, Plaza Rafael Pérez deI Álamo, Romero Gago, Gomeles, Calle San Francisco y entrada en el Templo.

Hora de Palquillo: 21:40 H.

MARTES SANTO 2025 EN ARCOS

SANTA, REAL, HIDALGA Y VENERABLE HERMANDAD NTRO. SEÑOR ATADO A LA COLUMNA, MARÍA SANTÍSIMA DE LA PAZ, SAN JUAN EVANGELISTAY SAN ANTONIO DE PADUA. San Antonio

Sede: Parroquia de San Francisco

Salida del Templo: 18:00 Horas - Entrada en el Templo: 01:00 Horas

Itinerario: C/San Francisco, C/Gomeles, C/Alta, C/Corredera, C/Cuesta de Belén, C/Deán Espinosa, Callejón de las Monjas, C/Pesas del Reloj, Plaza del Cabildo, C/Gradas, C/Nueva, C/Cuesta de Belén, C/Corredera, C/Peña Picada, Plaza Rafael Pérez del Álamo, C/Álamos, Plaza de las Aguas, C/San Francisco y Entrada en su Templo.

Hora del Palquillo: 20,45 H.

MIÉRCOLES SANTO 2025 EN ARCOS

ANTIGUA, CLERICAL, DEVOTA Y VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN, MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD Y SAN JUAN EVANGELISTA. El Perdón

Sede: Basílica Menor de Santa María de la Asunción

Salida del Templo: 20:00 Horas - Entrada en el Templo: 01:30 Horas.

Itinerario: Gradas, C/Deán Espinosa, C/Cuesta de Belén, C/Corredera, C/Peña Picada, Cuesta del Pilar, C/Alameda, Plaza Rafael Pérez del Álamo (lado izquierdo), C/Romero Gago, C/Gomeles, C/Alta, C/Corredera, C/Cuesta de Belén, C/Deán Espinosa, Callejón de las Monjas, C/Pesas del Reloj, Plaza del Cabildo, Gradas y Entrada en su Templo.

Hora de Palquillo: 00:30 h.

JUEVES SANTO 2025 EN ARCOS

REAL, HIDALGA, ANTIGUA, HOSPITALARIA, DEVOTA E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA+CRUZ, NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS, NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y SAN JUAN EVANGELISTA. La Vera-Cruz

Sede: Iglesia de San Juan de Dios

Salida del Templo: 18:00 Horas - Entrada en el Templo: 23:00 Horas

Itinerario: C/Corredera, C/Peña Picada, Plaza Rafael Pérez del Álamo, C/Álamos, Plaza de las Aguas, C/Romero Gago, Plaza Rafael Pérez del Álamo, C/Peña Picada, C/Corredera, C/Cuesta de Belén, C/Deán Espinosa, C/Callejón de las Monjas, C/Marqués de Torresoto, Plaza Boticas, C/Boticas, C/Núñez de Prado, C/San Pedro, C/Cuesta del Socorro, C/Cadenas, Plaza del Cananeo, C/Bóvedas, C/Boticas, Plaza Boticas, C/Escribanos, Plaza del Cabildo, C/Nueva, C/Cuesta de Belén, C/ Corredera y Entrada en su Templo.

Hora de Palquillo: 21:45 h.

HIDALGA HERMANDAD Y COFRADÍA DE LA V.O.T. DE SERVITAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS REMEDIOS Y PAZ Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES (VULGO EL SILENCIO). Cristo de Los Remedios

Sede: Parroquia de San Pedro Apóstol

Salida del Templo: 19:00 Horas - Entrada en el Templo: 01:00 Horas

Itinerario: C/San Pedro, C/Cadenas, C/Bóvedas, C/Boticas, Plaza Boticas, C/Escribanos, Plaza del Cabildo, C/ Nueva, C/Cuesta de Belén, C/ Corredera, C/ Callejón del Chiquero, C/ San Miguel, C/Corredera, C/Cuesta Belén, C/Deán Espinosa, Callejón de las Monjas, C/Marqués de Torresoto, Plaza Boticas, C/Boticas, C/Núñez de Prado y Entrada en su Templo.

Hora de Palquillo: 21,00 h.

VIERNES SANTO 2025 EN ARCOS (La Madrugá)

REAL E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE PENITENCIA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR Y TRASPASO, SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA MUJER VERÓNICA. Padre Jesús Nazareno

Sede: Iglesia de San Agustín

Salida del Templo: 02:00 Horas - Entrada en el Templo: 15:00 Horas

Itinerario I: Plaza de San Agustín, C/ San Juan, C/Alanises, C/ Altozano, C/Piedra Molino, C/Martín Montero, C/Bóvedas, C/Boticas, C/Marqués de Torresoto, C/Pesas del Reloj, Plaza del Cabildo, C/Nueva, C/Cuesta de Belén, C/Corredera, C/Peña Picada, Plaza Rafael Pérez del Álamos, C/ Álamos, Plaza de las Aguas y C/ San Francisco.

Itinerario II: C/San Francisco, C/Gomeles, C/Alta, C/Corredera, C/Cuesta de Belén, C/Deán Espinosa, C/Pesas del Reloj, Plaza del Cabildo, C/Escribanos, C/Botica, C/Núñez de Prado, C/San Pedro, C/Cadenas, C/Bóvedas, C/Martín Montero, C/Piedra Molino, C/Callejas, C/Matrera Arriba, C/Matrera Abajo, C/Pérez Galdos, C/Cardenal Almaraz, Plaza Hnos. Jesús y José de las Cuevas y Plaza de la Caridad.

Regreso: Plaza Caridad, Plaza José y Jesús de las Cuevas, C/Cardenal Almaraz, C/Pérez Galdos, C/Matrera Abajo, C/Matrera Arriba, C/Callejas, C/Cita, C/San Juan, Plaza de San Agustín, y Entrada en su Templo.

Hora de Palquillo: 03,30h

VIERNES SANTO EN ARCOS

SACRAMENTAL, REAL, HIDALGA, ANTIGUA, VENERABLE Y MUY ILUSTRE HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, SANTÍSIMO CRISTO DE LAS PENAS Y NTRA. SRA. DE LA QUINTA ANGUSTIA. Dulce Nombre

Sede: Parroquia de San Francisco

Salida del Templo: 17:30 Horas - Entrada en el Templo: 22:30 Horas

Itinerario: C/San Francisco, Plaza de las Aguas, C/Álamos, Plaza Rafael Pérez del Álamo, C/Peña Picada, C/Corredera, C/Cuesta de Belén, C/Deán Espinosa, Callejón de las Monjas, C/Pesas del Reloj, Plaza del Cabildo, C/Nueva, C/Cuesta de Belén, C/Corredera, C/Peña Picada, Plaza Rafael Pérez del Álamo, Álamos, Plaza de las Aguas, San Francisco y Entrada en su Templo.

Hora de Palquillo: 19:45 h.

Santo Entierro

REAL, MUY ILUSTRE, ANTIGUA, VENERABLE Y SANTA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE, NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y SANTO SEPULCRO.

Sede: Parroquia de San Pedro Apóstol

Salida del Templo: 19:00 Horas - Entrada en el Templo: 00:30 Horas

Itinerario: C/San Pedro, C/Cadenas, C/Bóvedas, C/Boticas, Plaza Boticas, C/Escribanos, Plaza del Cabildo, C/Nueva, Cuesta de Belén, C/Corredera, C/San Miguel, Paseo de Boliches, C/ Julio Mariscal, C/ Corredera, C/Cuesta de Belén, C/ Deán Espinosa, Callejón de las Monjas, C/ Pesas del Reloj, Plaza del Cabildo, C/Escribanos, Plaza Boticas, C/Boticas, C/Núñez de Prado, C/San Pedro y Entrada en su Templo.

Hora de Palquillo: 20:30 h.

DOMINGO IN ALBIS, 27 DE ABRIL DE 2025 EN ARCOS

SALIDA PROCESIONAL DEL RESUCITADO

Sede: Parroquia de San Fancisco

Salida del Templo: 12:00 Horas - Entrada en el Templo: 14:00 Horas

Itinerario: C/San Francisco, C/ Gomeles, Alta, Peña Picada, Plaza Rafael Pérez del Álamo, Romero Gago, Plaza de las Aguas y C/San Francisco.