"Las herramientas del protocolo de acoso funcionan, pero hay que aplicarlas con eficacia"

Nico Montero, director del IES Fernando Aguilar de Cádiz, arranca la entrevista con la firme misión de transmitir “un mensaje de calma a las familias”. Ante el enorme revuelo ocasionado con el mazazo de la estudiante que desgraciadamente se ha quitado la vida en Sevilla, con sus presuntas acosadoras, convertidas ya en acosadas con la difusión de imágenes y mensajes contra ellas aun siendo menores, y con el funcionamiento de los protocolos anti acoso que están en tela de juicio. Así que pide “serenidad a las familias, porque desde los centros educativos se hace un trabajo grande, los directivos, tutores, en coordinación con las familias y con inspección de la Delegación de Educación”. Y, sobre todas las cosas, recalca que “los protocolos brindan herramientas que funcionan, pero hay que aplicarlas con eficacia, solvencia e inmediatez”.

Lo primero es que cualquier sospecha de cualquier persona de la comunidad educativa sirva para abrir el protocolo, “para analizar en primer lugar con el tutor, equipo directivo, orientadores e ir recopilando información, analizar y valorar, porque muchas veces es un conato de incendio, como yo digo, son casos aislados. Pero hay que abrirlo”.

Cuando el caso de bullying es evidente, “hay que seguir investigando y seguir una hoja de ruta para ver qué medidas se van tomando para proteger a la persona acosada y las medidas cautelares con el alumno cazador, siempre garantizando el anonimato”. En este sentido, Laura, por decir un nombre inventado de otra directora de un instituto público de la provincia asegura que “cuando se avisa a las partes, muchas veces no ocurre lo que esperas y se aviva la mala relación, no es fácil, pero se actúa, no es cierto que se mire para otro lado. Aunque faltan herramientas y formación, es mucha la atención y el trabajo continuado”.

Todos coinciden en la importancia de la educación y la prevención, trabajar la empatía y la modificación de la conducta porque, de lo contrario, “serán acosadores siempre”. Con ellos hay un trabajo grande por delante, y con el resto de la comunidad. “En nuestro instituto son muy importantes los alumnos mediadores y los delegados, que son mis ojos, fundamentales en la red de apoyo para estas víctimas del acoso, pues cuando el profe no está presente hay muchas zonas de invisibilidad que es donde actúan, aparte del ciberacoso”. Un punto en el que es vital la intervención de los padres, añade Laura, “que tienen que estar pendientes de lo que los niños hacen con los móviles”. Porque, tal y como reconoce el delegado de Educación, José Ángel Aparicio, el acoso escolar, el bullying y el ciberacoso “son formas de violencia que dejan una huella profunda en quienes las sufren y que nos obligan, como sociedad, a mirar de frente”. Por este motivo, “esta lucha no puede limitarse a la reacción. Debe ser, sobre todo, preventiva, educativa y comunitaria”.