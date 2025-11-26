Al menos dos heridos tras un accidente de tráfico en Setenil

Al menos dos personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia hasta el hospital de Ronda tras un accidente de tráfico que ocurrió a las 19:30 horas aproximadamente de este martes 25 de noviembre. Según informan fuentes del Consorcio de Bomberos de Cádiz, el siniestro se habría producido tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 2 de la CA-9122, a la altura de Setenil de las Bodegas. En el vehículo siniestrado viajaban en el momento del accidente tres personas aunque sólo dos de ellas precisaron ser trasladadas en ambulancia hasta el hospital de Ronda.