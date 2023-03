"Nosotros sí hacemos lo que prometemos, ese es nuestro as en la manga"

Adelante Andalucía, ese conglomerado de partidos de izquierdas que se desvinculó de Podemos hace tres años, cuenta con dos portavoces en la provincia de Cádiz como son Lorena Garrón, concejala en la capital gaditana, y Alejandro Gutiérrez. Este último, nacido en 1978, sindicalista de Autonomía Obrera y croupier de profesión, repetirá dentro de dos meses como candidato a la Alcaldía de El Puerto, aunque a diferencia de 2019 ahora lo hará encabezando una lista en la que ya no habrá representación ni de IU ni de Podemos. También es diputado provincial. En esta entrevista Gutiérrez quita importancia a la división en la izquierda y da mucha más relevancia a la necesidad de convertir a Adelante en una alternativa creíble que ayude a volver a acercar la política a la ciudadanía.

–Las de mayo serán las primeras elecciones municipales que afrontará Adelante en solitario. ¿El reto es repetir el buen resultado de las andaluzas del año pasado, cuando superaron a Por Andalucía en la provincia de Cádiz por unos 3.000 votos de diferencia, o ven opciones de mejorar esas cifras?

–Nosotros somos conscientes de que somos un partido nuevo, que llevamos poco tiempo, pero nuestra intención es construir una alternativa por la izquierda que sea independiente a los partidos que conforman ahora el Gobierno central. Estamos construyendo este proyecto político a fuego lento, de manera paulatina pero sólida, porque lo que nos ha enseñado la política nacional es que los partidos nuevos cuando surgen suben muy deprisa pero también bajan muy deprisa. Es lo que llamamos el ‘efecto champán’. Nosotros, por el contrario, queremos hacer candidaturas no pensando en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. Hoy hay mucha desafección por la política porque la gente piensa que no hay partidos que defiendan sus intereses y porque se asemeja la imagen del político con los privilegios. Por el contrario, nosotros entendemos la política poniendo la ética en el centro y ahí está el ejemplo de Teresa Rodríguez, que ya ha vuelto a dar clase en el instituto, o de Kichi, que no se presenta más.

–¿El reto del 28-M para Adelante es demostrar que hay vida más allá de Teresa Rodríguez y de Kichi?

–Bueno, en cierta manera creo que eso ya lo venimos demostrando porque a Teresa Rodríguez le ha sustituido en el Parlamento andaluz José Ignacio García, que lo está haciendo muy bien, poniendo en el centro los intereses de la ciudadanía. Ahora ha sacado la propuesta de que haya gafas gratuitas, porque hay una parte de la ciudadanía que no puede costeárselas, pero también hemos planteado cuestiones relacionadas con la salud mental, la menopausia, etc.

–¿Y el proyecto político de Adelante Andalucía peligraría si no logran mantener la Alcaldía de Cádiz?

–La Alcaldía de Cádiz es muy importante porque es nuestra punta de lanza. En Cádiz estamos combatiendo la idea de que en la política sólo entra gente para enriquecerse, para tener privilegios y salarios altos, coches oficiales, banquetes, viajes… Nosotros queremos recuperar el sentido común de la política y la Alcaldía de Cádiz es la que está poniendo en práctica esas políticas, que no son utópicas sino reales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz está haciendo reducir la crisis financiera, pero también está recortando el plazo del pago a proveedores, y está poniendo límites a las licencias de pisos turísticos para evitar la despoblación del centro, y ha hecho que ésta sea la segunda capital de provincia de toda España en inversión por habitante... Por todo eso vemos fundamental que el proyecto se consolide.

–Pero, insisto, ¿el futuro de Adelante depende de salvar esa Alcaldía?

–La Alcaldía de Cádiz es muy importante porque sirve para demostrar que somos capaces de poner en práctica nuestras políticas, pero el proyecto de Adelante es a más largo plazo y no lo va a comprometer ningún municipio.

–¿Qué es, a su juicio, lo mejor y lo peor que ha hecho Kichi en la Alcaldía de Cádiz en estos ocho años?

–Yo no lo personalizaría en él sino en el proyecto de Adelante Andalucía plasmado en una Alcaldía. ¿Lo peor? Uf... bueno, siempre hay cosas que mejorar, pero no sabría decirle. Y en cuanto a lo mejor, creo sobre todo que ese gobierno ha sido valiente a la hora de aplicar políticas que en principio no eran muy populares. Pasó con la apuesta por el carril bici, que al principio causaba rechazo, o al cambiarle el nombre al estadio Carranza, que también tenía detractores. Y se puso delante de las manifestaciones pidiendo empleo para la Bahía, algo que no todos entendían, y dijo que sólo prendiendo fuego a las barricadas nos podían hacer caso desde Madrid, lo cual es cierto.

–Las elecciones andaluzas del año pasado confirmaron que la fortaleza de Adelante está en la Bahía de Cádiz. ¿A qué cree que se debe?

–Creo que tener el Ayuntamiento de Cádiz hace que se irradien esas políticas y se transmita esa cercanía. Pero nuestro proyecto va más allá de la Bahía y poco a poco se va consolidando en otras comarcas y en otras capitales andaluzas.

–¿En cuántos municipios de la provincia de Cádiz habrá candidaturas de Adelante el 28 de mayo?

–No le sabría decir un número porque seguimos trabajando en cerrar más listas. Lo que sí le puedo confirmar es que estaremos en las grandes ciudades y que dos tercios de la población de la provincia, es decir, unos 800.000 gaditanos, podrán coger una papeleta de Adelante en mayo.

–¿Y dónde cree usted que pueden dar la sorpresa?

–En varios sitios. Mire, por ejemplo en Puerto Real, donde tenemos a un candidato, Antonio Gil, que tuvo que emigrar durante 15 años a Suecia y que trae unas propuestas muy buenas, o en Jerez, con Carlos Fernández, un gran defensor de una regulación ordenada de las fotovoltaicas, o en Rota, con Eugenio Ponce, un comerciante que conoce a la perfección la administración pública, o en El Puerto, pero no me gusta hablar de mí.

–La mayor parte de los votantes de izquierdas ven inconcebible la división que hay en esta parte del arco político. ¿También lo ve usted así?

–Sí, esa percepción en la ciudadanía es real. Pero ¿por qué no se le hace esta misma pregunta a los partidos de derecha? Porque también hay división entre el PP, Vox y Ciudadanos. Siempre se carga contra la izquierda y se dice que como estamos divididos pues por eso hay más desafección ciudadana con la política. Pero eso es un mantra. La desafección por la política no viene porque haya diferentes opciones en la izquierda sino porque la gente cree que no hay una alternativa que pueda representar sus intereses. Ahí está el ejemplo del PSOE, que en campaña es muy de izquierdas y luego cuando le toca gestionar no hace políticas muy diferentes de las del PP, y ahí están los rescates a los bancos o las reformas laborales.

"¿Por qué no se pregunta nunca por la división en la derecha? Porque en PP, Vox y Cs también hay diferencias"

–Precisamente uno de los principales puntos de fricción entre Podemos y Adelante está en las relaciones con el PSOE, porque ustedes se niegan a gobernar en coalición con los socialistas. ¿Este planteamiento se mantendrá en las investiduras en los ayuntamientos?

–Nosotros aspiramos a ser una alternativa al PSOE porque es un partido que siempre defrauda y siempre incumple. Para ser útiles a la ciudadanía tenemos que ser una alternativa a la derecha pero también al PSOE. En Adelante ahora no hay tensiones ni con Podemos ni con IU. Estamos de acuerdo en muchos casos, como en la defensa de la sanidad pública. La diferencia es que nosotros sí tenemos las manos libres para por ejemplo decirle a Yolanda Díaz cuando vino a Cádiz que no estamos de acuerdo con que no se haya derogado la reforma laboral. Creemos que eso es incumplir, eso es defraudar y eso invita a la gente a quedarse en su casa y no ir a votar. Nosotros decimos que en política hay que cumplir lo que decimos y lo que hacemos. Y sólo nosotros hacemos eso.

–¿Pero Adelante se compromete a frenar a la derecha en los ayuntamientos? ¿Qué harían ustedes si, por ejemplo, el PP se quedara a un concejal de la mayoría absoluta en Cádiz o en El Puerto y los populares no pudieran apoyarse en Vox o en Ciudadanos?

–Eso lo tenemos clarísimo: no dejaremos gobernar a la derecha ni por acción ni por omisión. Pero hay muchas fórmulas para impedir un gobierno de derechas y puede que no entremos en los gobiernos. Es que a veces entrar en un gobierno significa que te tapen la boca y a nosotros nos gusta tener libertad para hacer nuestras propuestas gobierne quien gobierne.

–El candidato de Adelante a la Alcaldía de Cádiz, David de la Cruz, ya ha rechazado cualquier acuerdo postelectoral con el PSOE en la capital gaditana. ¿Fue un error?

–La aritmética se puede dar de muchas fórmulas pero nosotros tenemos seguro que él va a ser el próximo alcalde de Cádiz y que lo va a hacer con una mayoría amplia porque estaremos por encima del PP y del PSOE.

–¿Habrá o no confluencia con Izquierda Gaditana en Cádiz?

–En Cádiz lo más importante es que haya una papeleta que sea independiente a la del Gobierno central, para que podamos seguir pidiendo más trabajo para la ciudad y para que podamos protestarle al presidente de Horeca por su propuesta de traer camareros de Marruecos en vez de pagar salarios dignos. Y en Cádiz habrá una papeleta como hasta ahora que defenderá los principios éticos de que la política no puede ser una profesión y de que hay que poner una limitación de mandatos. Todos los colectivos y partidos de izquierdas que se quieran sumar a nuestro proyecto están invitados. En cualquier caso, la asamblea de Cádiz es soberana para decidir.

–Pero esa confluencia se presume fundamental para que puedan tener más votos que el PSOE.

–Es que nosotros pensamos que esa ventaja ya la tenemos, que superaremos al PSOE en concejales.

–Tiene usted una papeleta complicada en mayo porque siempre se ha dicho que El Puerto es uno de los municipios más de derechas que hay en esta provincia. ¿También lo ve usted así?

–No, El Puerto no es derechas. Puede que lo sea alguna urbanización, pero la ciudad no lo es y ahí está el ejemplo del tripartito de izquierdas que gobernó el Ayuntamiento entre 2015 y 2019. El problema de El Puerto es que la desafección ciudadana por los partidos de izquierdas provoca mucha abstención que nosotros queremos recuperar. Por eso hemos sido tan valientes estos años, levantando la voz para defender a los vecinos contra las injusticias.

–¿Usted, que es croupier de profesión, cómo valora las cartas que Adelante tiene en la mano de cara a las municipales de mayo? ¿Le ganarán a la banca?

–Bueno, la banca siempre gana (Risas). Nosotros tenemos una forma diferente de hacer política, con las palabras pero también con los hechos. Nosotros sí hacemos lo que prometemos y ese es nuestro as en la manga.