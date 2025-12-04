La Guía Repsol reconoce la calidad de los dulces navideños del convento de agustinas de Medina

Marcados por todo lo que pueda sugerir un carácter festivo, los Soletes de Navidad que celebra la Guía Repsol recogen aquellas propuestas que nos remitan a cenas con amigos, aperitivos y repostería. En esta ocasión, la lista de 300 Soletes incluye por primera vez elaboraciones conventuales entre sus recomendaciones y, de los 27 seleccionados a nivel nacional, en la provincia de Cádiz se ha destacado el trabajo realizado en el Convento de San Cristóbal y Santa Rita de Medina.

Las agustinas del convento de "las Monjas de Abajo", fechado en 1646, se hacen eco de la tradición repostera de la localidad asidonense para elaborar alfajores, tortas de almendra, amarguillos, polvorones y yemas nevadas que viven precisamente durante este fin de semana su momento estrella del año. El horario habitual es de 11.00 a 13.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas, incluyendo domingos.

En total, sin embargo, la provincia gaditana ha sido distinguida con ocho Soletes de Navidad. Uno de ellos reconoce de nuevo la tradición repostera navideña de los dulces de Medina, ya que otro nombre asidonense se ha colado también en la lista: la confitería Sobrina de las Trejas. En funcionamiento desde 1852 (con despacho en la plaza de España de la localidad), la repostería cuenta entre sus especialidades con alfajores, amarguillos, campanitas o pasta de almendras. Abre de lunes a domingo, de 9.00 a 22.30 horas.

Entre los establecimientos premiados se encuentra además el popular puesto de churros de La Guapa, en la capital gaditana. Cádiz ciudad añade también otro local a la lista: El Ángelus, la iniciativa que se estrenó este año en la plaza de Candelaria como "champanería de barrio", con una amplia carta en aperitivos que reinterpreta la tradición, con propuestas como el salmorejo de pimiento asado o la pavía de bacalao.

Otra repostería de tradición, en este caso, La Rosa de Oro de Jerez, contará también en estas fechas con su Solete de Navidad. Fundada en 1928, cuenta con dulces elaborados a partir de recetas propias, como la carmela -receta original de 1934, hoy extendida por toda Andalucía-, el catavino de chocolate, el sherry-ice; o recuperaciones históricas como la torta de San Bartolomé, el bizcocho medieval o el tocino de cielo reinterpretado.

GRAN PROTAGONISMO DE LA REPOSTERÍA

El buen hacer de la firma sanluqueña La Rondeña tiene también este año su reconocimiento. Sus tiendas en Sanlúcar, Jerez, Cádiz y Sevilla se han esforzado por mantener el espíritu original de las confiterías de antaño, mientras que su obrador está en funcionamiento desde 1961. Su especialidad son los polvorones y mantecados tradicionales y la afamada masa real: unos pastelitos rellenos de cabello de ángel, popularmente conocidos como "rondeñas".

La Cremita de Sancti Petri, otra de las iniciativas distinguidas, tiene su obrador en Chiclana, pero cuenta igualmente con locales en Cádiz, San Fernando o Jerez. Tanto el pan como los dulces que elaboran (desde bollería a pastelería fina) son artesanales. La firma puesta en marcha por Daniel Ramos y Ángeles Aido desarrolla propuestas tan originales como los picos de mojama de Barbate o el pan de chocolate y mantequilla.

Por último, la pastelería La Tarifeña comenzó su andadura a mediados de los años cincuenta, en la plaza de abastos de la localidad. Desde los años setenta, despacho y obrador se encuentran en la calle Nuestra Señora de la Luz (aunque en los últimos años, la firma ha abierto sus cafeterías Tarifeña Playa y Puerto). Entre sus especialidades, incluye tanto propuestas tradicionales (bizcotelas, sultanas, petisús, hojaldres. piononos...), como pastelería andalusí.