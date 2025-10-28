La Guardia Civil detiene a dos prófugos de la justicia que seguían cometiendo robos en San José del Valle y Paterna

La Guardia Civil de Cádiz, concretamente la Guardia Civil de San José del Valle, ha detenido a una pareja de toxicómanos con decenas de antecedentes a sus espaldas por delitos de robo, hurto y desórdenes públicos, que han ingresado en prisión tras ser puestos a disposición judicial. La pareja, detenida ya por delitos esclarecidos en 2022 y 2023, continuaba delinquiendo a día de hoy por las localidades de San José del Valle y Paterna de Rivera de forma indiscriminada en casas rurales e incluso en un colegio, robando cableado de alumbrado público y cobre. Las incomparecencias en sede judicial para hacer frente a muchos de estos delitos llevaron a la autoridad judicial a emitir una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión provisional. Los agentes los localizaron a ambos en Paterna de Rivera, donde estaban creando gran alarma social entre los vecinos. Allí fueron detenidos, pasando a disposición judicial y posteriormente decretándose su ingreso en prisión.

Las detenciones se produjeron el pasado 1 de octubre tras tener conocimiento sobre una requisitoria emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera, donde se señala la búsqueda, detención e ingreso en prisión de estas dos personas.

La pareja detenida es vieja conocida por los guardias civiles de la localidad de San José del Valle ya que poseen numerosos antecedentes delictivos cometidos durante años y hasta la actualidad en la zona y alrededores, donde se dedicaban a delinquir de forma indiscriminada en casa rurales, colegios. Según indica la Guardia Civil en una nota de prensa, sustraen "cableado de alumbrado público y cobre, entre otras muchas cosas que pueden vender de manera rápida y conseguir sus dosis de estupefacientes".

Los agentes comenzaron a tratar de localizarlos después de tener conocimiento de que en los últimos días habían cambiado residencia de localidad. Finalmente, ubicaron el paradero de los dos en Paterna de Rivera, lugar en el que las presencias de ambos estaban generando una gran alarma social entre los vecinos del municipio debido a que, desde su llegada días antes, se estaban produciendo hurtos y robos.

La pequeña caseta en la que residía la pareja.

Finalmente, los guardia civiles de San José del Valle y Paterna de Rivera organizaron un dispositivo y localizaron a la pareja en una pequeña caseta, vallada y cercada con una malla de ocultación, ubicada en un terreno rural junto a la carretera CA-4107 del término municipal de Paterna de Rivera. En el interior de la caseta donde se alojaban los detenidos se hallaron numerosas herramientas y enseres, posiblemente sustraídos, de los cuales se están haciendo gestiones para la averiguación de su procedencia.

Por todo ello, se procedió a la detención de la pareja, su puesta a disposición judicial y posterior ingreso en prisión.