La Guardia Civil desaloja a medio centenar de personas en Jerez por la crecida del río Guadalete a su paso por las zonas rurales

La Guardia Civil ha auxiliado y evacuado a medio centenar de personas de sus viviendas en distintas zonas rurales de Jerez como consecuencia de las inundaciones provocadas por la crecida del río Guadalete, que ha alcanzado el nivel naranja.

Según ha informado la Guardia Civil, las actuaciones se han concentrado principalmente en los núcleos de Las Pachecas, Lomopardo y San Isidro de Guadalete, donde el aumento del caudal ha obligado a realizar desalojos y rescates tanto por tierra como por aire.

Asimismo, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil intervinieron con una lancha para rescatar a las mascotas de una familia afectada por las inundaciones, mientras que otra familia tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero del Servicio Aéreo del instituto armado.

La Guardia Civil rescata a varias mascotas de viviendas inundadas en Jerez por la crecida del río Guadalete

Jerez, en Fase de Emergencia 1

Ante la evolución del caudal del río, el Ayuntamiento de Jerez ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL Jerez) en Fase de Emergencia y Situación Operativa 1. Durante la pasada noche, el nivel del Guadalete se ha mantenido en torno a los 5,5 metros, una situación favorecida por la bajamar y la apertura de compuertas, aunque se prevé una posible subida en las próximas horas que podría llevar al río a nivel rojo.

En cuanto a las incidencias registradas, una familia compuesta por cinco adultos ha sido alojada en un albergue tras la anegación de su vivienda en la zona de Cañada del Carrillo. Además, vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y de diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a dependencias de Cáritas en El Portal.

De forma preventiva, también se han realizado avisos a residentes en las inmediaciones de la antigua Venta El Cartujano, ante el riesgo de nuevas crecidas si continúan las lluvias y aumenta el caudal del río.

Rescata un conductor atrapado en la A-381

Agentes de la Guardia Civil han rescatado al conductor de un vehículo atrapado en el agua en la carretera A-381 (Jerez-Los Barrios), que en su inicio en Jerez de la Frontera se ha visto afectada por inundación debido al temporal de lluvia. Además, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha rescatado a una familia en un helicóptero que se había quedado aislada en su vivienda por la crecida del Guadalete.

Cabe recordar que, según ha informado el 112, las incidencias más destacadas registradas durante la noche se han concentrado en Jerez de la Frontera, donde la Guardia Civil ha informado de anegaciones en viviendas en la zona de Las Pachecas, una pedanía con 400 vecinos.

Rescate de una persona en la zona rural de Jerez inundada por la subida del río Guadalete

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez ha informado de que se habían realizado desalojos preventivos en la zona, con siete viviendas en Los Cejos del Inglés, cinco en Las Pachecas y una en La Cañada del Carrillo.