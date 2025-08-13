El Gobierno mantiene en "preaviso" a la UE para pedir medios contra los incendios

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles en Vejer que el Gobierno ha puesto en "preaviso" a la Unión Europea para poder solicitar medios de emergencia contra incendios en caso de que la situación lo requiera, aunque por el momento no ha sido necesario.

En declaraciones a los medios en Vejer, Aagesen ha señalado que "el foco de atención está en los incendios repartidos por muchas partes del territorio nacional" y que la administración general del Estado está "plenamente pendiente" y actuando "para apoyar todas las necesidades que lleguen por parte de las comunidades autónomas".

La ministra ha alertado de que la actual ola de calor, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que se prolongue hasta el próximo lunes, podría convertirse en la tercera más larga desde que existen registros, en un verano "especialmente cálido" que complica las labores de extinción.

Ha trasladado su "solidaridad máxima" a las familias de las dos víctimas mortales de los últimos incendios, a los heridos y a las personas desalojadas, y ha expresado su "claro apoyo" a todos los efectivos que trabajan "de manera incansable" para sofocarlos.

Aagesen ha defendido la necesidad de profesionalizar los servicios de prevención y extinción, con personal operativo durante todo el año, medios suficientes y bases adecuadas.

Ha recordado que el Ministerio ha invertido 60 millones de euros en las once brigadas forestales estatales y ha adjudicado un contrato de 375 millones para la adquisición de siete nuevas aeronaves.

Asimismo, ha subrayado que en estos momentos se está actuando en todos los incendios con medios autonómicos y con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y más de 50 medios aéreos estatales.

Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y extremar la precaución, recordando la reciente muerte de un voluntario que colaboraba en tareas de extinción.

"Lo más importante ahora es la extinción de los incendios, evitar riesgos y actuar todos de manera unida y coordinada", ha manifestado.

Recuperar la laguna de La Janda

Aagesen ha aprovechado su visita para reafirmar el compromiso del Gobierno con la recuperación de la laguna de La Janda, un espacio que ha definido como "símbolo de biodiversidad" y cuya renaturalización se abordará en coordinación con los municipios implicados, el sector agrario y la Unión Europea, en el marco del programa LIFE Humedales, dotado con más de 160 millones de euros y otros 90 millones adicionales de cofinanciación.

La ministra ha resaltado que la primera reunión de la mesa de trabajo para recuperar La Janda se celebró el mes pasado y ha confiado en alcanzar un consenso para su restauración, instando a la Junta de Andalucía a sumarse al proyecto.

Durante su estancia en Vejer, Aagesen ha elogiado el patrimonio natural y cultural de la localidad, a la que ha definido como "una joya gaditana" por su luz, sus casas blancas, sus miradores y su apuesta por la sostenibilidad".

Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este miércoles que Andalucía recibirá más de 11 millones de euros para 27 municipios en el marco del PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua.

Aagesen ha explicado que la convocatoria, dotada con 50 millones de euros y destinada a 14 proyectos en más de 230 municipios de todo el país, busca "mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico" mediante medidas de digitalización.

La ministra ha recordado que el cambio climático hará que el agua sea "cada vez más escasa" y ha subrayado la importancia de adoptar tecnologías que optimicen su gestión, así como de promover actuaciones de adaptación y mitigación.

En materia medioambiental, ha destacado también la creación de una nueva oficina técnica contra la desertificación para coordinar objetivos, actuaciones, diagnóstico y seguimiento de la estrategia nacional en este ámbito.