Firmado el convenio para la cesión de la parcela donde se construirá el nuevo parque de bomberos de Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar y el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han formalizado la cesión de una parcela municipal situada en la zona de Las Palmeras, donde se levantará el futuro parque comarcal de bomberos. El acuerdo fue suscrito en la propia Casa Consistorial por la alcaldesa, Carmen Álvarez, y el presidente del organismo provincial, José Ortiz.

La firma supone el último trámite administrativo necesario para poner en marcha un proyecto que ya había recibido el respaldo unánime del Pleno municipal el pasado 30 de junio y de la Junta General del Consorcio el 27 de octubre.

Según lo previsto, el nuevo parque dará servicio no solo a Sanlúcar, sino también a los municipios de Chipiona y Trebujena. Las instalaciones se ubicarán en un solar municipal de más de 3.800 metros cuadrados, catalogado como suelo de uso dotacional y con salida directa a la carretera de Chipiona. La inversión estimada asciende a cuatro millones de euros y las obras están programadas para comenzar en 2026.

Durante el acto, en el que también estuvo presente el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Narciso Vital, la alcaldesa destacó la relevancia del convenio, que calificó como un paso necesario para atender una demanda planteada desde hace más de dos décadas por el cuerpo de bomberos y por la ciudadanía. Álvarez señaló además que la cancelación de la deuda que el Ayuntamiento mantenía con el Consorcio permitió retomar las negociaciones que han desembocado en el acuerdo actual.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos valoró la disposición municipal para facilitar los terrenos que permitirán la construcción de unas instalaciones consideradas estratégicas para mejorar la capacidad de respuesta en esta zona de la provincia.