Firmado el acuerdo para el nuevo centro de salud de Rota

La localidad gaditana de Rota da un paso importante en materia sanitaria con la cesión de una parcela municipal a la Junta de Andalucía, destinada a la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo centro de salud. El acuerdo se firmó durante la mañana del miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno de Cádiz por la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero, y el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana.

El terreno cedido, identificado como la Manzana 10.1 del sector SUP R1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Rota, será gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) una vez se complete su construcción y puesta en marcha. La cesión se formaliza mediante la figura jurídica de "mutuación demanial externa", lo que permite transferir el uso de un bien público a otra administración para fines de interés general.

Durante el acto, tanto Olivero como Ruiz Arana destacaron la importancia de esta iniciativa, que busca reforzar la infraestructura sanitaria local y mejorar la atención a los ciudadanos de Rota. “Se trata de una actuación prioritaria para el municipio y un compromiso firme con el bienestar de los vecinos”, subrayó la delegada.

Conforme a la normativa vigente, la parcela deberá ser entregada libre de cualquier obstáculo que impida su uso inmediato, lo que incluye la limpieza integral del solar y la retirada de escombros, residuos o construcciones existentes. Esta intervención previa es imprescindible para evitar retrasos en el inicio de las obras y garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

La futura construcción del centro de salud en esta ubicación estratégica supone un avance significativo en los servicios públicos de la localidad y forma parte de los esfuerzos conjuntos entre administraciones para responder a las crecientes demandas sanitarias de la población roteña.