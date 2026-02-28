El esfuerzo de compra de una vivienda en Sanlúcar supera ya la mitad de los ingresos

Ese cianuro espumoso en el que se ha transformado la cuestión de la vivienda ha terminado por rebosar los centros lógicos (capitales y núcleos de actividad económica) y ha comenzado a extenderse por los alrededores. Así, el último informe de Tinsa (el que se refiere a la comparación interanual de 2025) concluye que el precio residencial en los municipios relevantes (por población o número de compraventas) ha subido un 68% respecto a 2024.

De hecho, el 45% de estas poblaciones registran incrementos anuales superiores al 10% nominal, con especial intensidad en las provincias de Madrid, Málaga, Alicante, Valencia, Cádiz y Asturias.

En ámbito gaditano -y más allá de la capital, con sus 2.760 euros el metro cuadrado, la séptima más cara a nivel nacional-, destacan los casos de Jerez y Sanlúcar. La ciudad jerezana, con 1.664 euros por metro cuadrado, ha superado con mucho el 12% de subida anual, apuntando un alza del 16,8 por ciento. De hecho, Jerez se coloca entre los municipios que han registrado mayores aumentos de precio en el conjunto del país (por encima del 15% nominal, junto a Torrejón de Ardoz, Parla, Fuenlabrada y Móstoles, en Madrid; Benidorm, Torrevieja y Elche, en Alicante; y Vélez-Málaga).

Sanlúcar, por su parte, llega al 12 por ciento de alza en la comparativa, colocándose a 1.828 euros el metro cuadrado. El caso sanluqueño resulta especialmente significativo, ya que el esfuerzo de compra en la localidad -la inversión media para pagar un primer año de hipoteca- se coloca en el 54% de los ingresos: una de las cifras más altas a nivel nacional, y cercana a la que ocupa Cádiz capital, que lleva más de un año encabezando el primer puesto en el ranking español de capitales con mayor esfuerzo de compra, con un 58%.

ASFIXIA OBJETIVA

Hay que recordar que el esfuerzo de compra que los tasadores consideran crítico es aquel que se coloca por encima del 45 por ciento. En la provincia de Cádiz, además de Sanlúcar y de la propia capital, superan ese límite Chiclana (con un 46%, y un valor de 2.117 euros el metro cuadrado) y El Puerto de Santa María (con un esfuerzo de compra del 45%, y el metro cuadrado a 2.252 euros). Sólo dos municipios andaluces superan o igualan los máximos de las localidades gaditanas en este parámetro, los dos en la provincia de Málaga: Marbella (76%) y Vélez-Málaga (54%).

En el rango de esfuerzo 35 % - 45 % , por encima de lo razonable pero por debajo de lo crítico, se incluyen Jerez (con un 38%) y San Fernando (con un 36% de esfuerzo, a 1.748 euros el metro cuadrado).

Todos ellos se colocan por encima del esfuerzo de compra en la provincia, que tampoco es precisamente bajo, colocándose en un 42%.

De forma más detallada, en Chiclana la distancia del valor del metro cuadrado con respecto a la capital es del 23%, mientras que supera la media provincial (1.886 euros el valor del metro cuadrado) en un 12%. En Jerez, la diferencia (a la baja) con la capital es del 40%, y con la media de la provincia, de un 12%.

A El Puerto aún le queda un 18 por ciento para alcanzar los valores capital, pero supera casi por el mismo porcentaje (19%) la media provincial. Sanlúcar, a pesar de su cercanía con Cádiz en lo que supone el esfuerzo de compra de una vivienda, aún está lejos de sus precios (a un 34%), pero le queda poco (un 3%) para alcanzar el valor medio de la provincia. Parecida proporción presenta San Fernando, a un 37% del valor de la capital, y a un 7% del de la provincia.

En lo que se refiere al Campo de Gibraltar, en La Línea el metro cuadrado se coloca a 1.486 euros, con un esfuerzo de compra del 33% (muy lejos queda, a un 46%, de desembolso en la capital; y bastante alejada también de la media provincial, a un 21%). Por último, en Algeciras, el metro cuadrado está a 1.318 euros, con un esfuerzo de compra bajo en comparación con el resto de municipios principales de la provincia (a un 25%), y con un -52% de diferencia de los valores de Cádiz capital (a un -30%, de la media de la provincia).

Respecto al aumento interanual, tras la escalada de Jerez y Sanlúcar, San Fernando (con un 10,7%) y La Línea (9,1%) son las otras dos localidades en los que los precios experimentan una mayor subida. A ellos les siguen Algeciras (6,8%), Chiclana (4,7%) y El Puerto (4,1%).