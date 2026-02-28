Los gestores inmobiliarios advierten de un aumento de la presión en el alquiler en la provincia de Cádiz

La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz (GICA – MLS Cádiz) celebraba la semana pasada su Asamblea General Anual, un encuentro que reunió en Jerez a más de un centenar de gerentes y profesionales del sector para analizar la evolución del mercado durante el último ejercicio y abordar los principales desafíos que marcarán 2026.

Según los últimos datos del Barómetro Inmobiliario de GICA, correspondientes al segundo semestre de 2025, el mercado gaditano ha mantenido un volumen de operaciones sostenido, con un claro protagonismo de la vivienda habitual y del comprador local. Sin embargo, la oferta ha continuado siendo insuficiente para absorber la demanda, lo que ha generado mayores dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.

La presidenta de GICA, Pepa Gavilán, ha subrayado que “la provincia de Cádiz cuenta con un mercado inmobiliario sólido, muy vinculado a la demanda real de vivienda habitual y con escaso componente especulativo. Eso nos ha dado estabilidad, pero también ha evidenciado nuestros límites estructurales: no estamos generando suficiente oferta para atender las necesidades actuales”.

EL ALQUILER, EN EL CENTRO DEL DEBATE

En el ámbito del alquiler, la situación ha centrado buena parte del debate. Tal y como ya alertó la asociación en mayo del pasado año, la caída de la oferta de arrendamiento de larga duración ha sido significativa, mientras que la demanda ha seguido creciendo, provocando desplazamientos hacia municipios periféricos y un aumento de la presión sobre determinados tramos de precio.

“Cada vez más inquilinos han tenido que ampliar su radio de búsqueda porque no encontraban vivienda en su municipio o porque los precios superaban su capacidad económica. Esto demuestra que el problema no ha sido coyuntural, sino estructural”, ha señalado Gavilán.

“La provincia tiene potencial para crecer de forma equilibrada, pero necesitaba y necesita decisiones valientes en materia de suelo, vivienda protegida y simplificación administrativa. Desde GICA seguiremos aportando datos objetivos y propuestas técnicas para contribuir a un mercado más accesible y transparente”, concluía la presidenta.

Durante la Asamblea también se abordó el desarrollo legislativo en Andalucía. GICA ha defendido la necesidad de que el sector participe activamente en el debateparlamentario sobre la normativa autonómica de vivienda, con el objetivo de reforzar la colaboración público-privada y garantizar un marco estable.

Asimismo, GICA ha defendido que cualquier desarrollo normativo autonómico debe contemplar mecanismos claros que impulsen la profesionalización real del sector, reconociendo la trayectoria de quienes operan bajo estándares éticos y sistemas cooperativos como el MLS.