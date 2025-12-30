Cádiz es la capital del país donde una familia necesita hacer un mayor esfuerzo económico para comprar una vivienda

Entre los distintos estudios que firmas públicas y privadas elaboran de forma periódica sobre la realidad del mercado inmobiliario, también en Cádiz, Tinsa dedica una parte del mismo al esfuerzo económico que cada familia debe realizar para afrontar el pago de una nueva vivienda.

A través de las tasaciones que se realizan en el mercado inmobiliario cada año, esta sociedad refrenda lo duro que para un elevado porcentaje de la sociedad gaditana supone dar el paso para adquirir una casa. Datos que se agravan aún más si nos referimos a la capital de la provincia.

Hay que tener en cuenta que, según Tinsa, el año se ha cerrado en la provincia con una subida media del 10,1%, lo que supone 1.886 euros el valor del metro cuadrado. Sólo Málaga, con 2.697 euros, alcanza un precio más alto, tras experimentar un crecimiento interanual del 13,4%.

Buena parte de la culpa de esta elevada cifra la tiene la capital gaditana. A pesar de acumular años y años de aumento de los costes inmobiliarios, Cádiz vio de nuevo subir sus precios en 2025, en este caso un 10%, hasta llegar a 2.760 euros el metro cuadrado, apenas 59 euros menos que en Málaga y cerca de 300 euros más que en Sevilla.

Según Tinsa, Cádiz es la séptima capital con el metro habitacional más caro. La superan Málaga, Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Madrid, la más cara con 4.882 euros. En todo caso, la ciudad está un 6,3% por debajo de los máximos logrados en 2007, antes del hundimiento del mercado inmobiliario. Hay otros indicadores, como los que publica cada mes Idealista, que ya aportan costes por encima del antiguo boom de hace tres quinquenios.

Todos estos precios suponen tanto para la capital como para buena parte de las localidades de la provincia, un importante esfuerzo a la hora de afrontar el pago de una hipoteca.

El esfuerzo que hay que hacer para comprar una vivienda

Tinsa elabora lo que denomina como “esfuerzo teórico anual”, que simula el porcentaje de renta disponible que un hogar medio tendría que destinar al pago de la primera cuota de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda media. Este indicador, destaca Tinsa, “sirve para medir cómo de accesible es para un hogar medio el adquirir una primera vivienda”.

Viendo los datos publicados por la sociedad de tasación, la provincia de Cádiz se sitúa en una posición más que complicada para sus residentes: la cuarta con un mayor esfuerzo tras Madrid, Baleares y Málaga. En nuestro caso se llega al 42% de la renta. Murcia es la que mejor se encuentra con apenas el 23,5%.

Pero, como pasa con el precio medio del metro cuadrado, Cádiz capital ofrece un panorama todavía más neto. La familia media de la ciudad necesita, ni más ni menos, que el 57,8% de la renta disponible para este primer pago, situándose en el primer lugar de todo el país por encima, incluso, de Madrid, San Sebastián y Málaga.

Si la capital sigue creciendo en precios, las otras grandes ciudades de la provincia también suben, y algunas en porcentajes superiores a la capital.

Por precio del metro cuadrado a Cádiz le sigue El Puerto de Santa María, con 2.252 euros y un aumento del 4,1%; a continuación viene Chiclana, con 2.117 euros y un incremento del 4,7%.

Por debajo de los 2.000 euros están Sanlúcar, con 1.828 euros y un aumento interanual del 12%; San Fernando, con 1.748 euros (+10,7%); Jerez de la Frontera, con 1.664 euros (un importante aumento del 16,8%); La Línea de la Concepción, que crece en un año un 9,1% hasta llegar a los 1.486 euros y Algeciras, que apenas llega a los 1.318 euros (menos de la mitad que la capital gaditana) tras un crecimiento del 6,8%.