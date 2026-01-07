El embalse de Guadarranque comienza a desembalsar tras las lluvias del domingo

El embalse de Guadarranque, en el término municipal de Castellar, ha iniciado a las 07,00 horas de hoy un desembalse controlado de agua para aliviar su capacidad, que casi ha llegado al 100% debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona el pasado domingo, 4 de enero, por la borrasca 'Francis'.

Desde el servicio de emergencia 112 Andalucía se ha pedido a los vecinos que no transiten por las zonas próximas a este embalse para prevenir riesgos ante posibles inundaciones que puedan darse en algunos lugares a consecuencia de este desembalse.

Álvaro Real, director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, ha explicado a los medios que el objetivo de este desembalse es "recuperar aproximadamente un 10% del volumen del embalse como volumen de resguardo", y que se está aliviando agua con un caudal de desagüe de unos 30 metros cúbicos por segundo.

Esta actuación, como ha informado Real, se va a llevar a cabo "durante las próximas 48 o 72 horas de forma controlada" y "teniendo en cuenta las condiciones de la marea", de forma que "en ningún momento se pueda producir ninguna afección a las poblaciones que se encuentran aguas abajo de la presa".

CIERRE TEMPORAL DEL SENDERO DE LA MARIPOSA MONARCA

A este respecto, el Ayuntamiento de Castellar ha informado también del cierre temporal al público del sendero de la mariposa monarca, que discurre por zonas cercanas a este pantano, mientras se produce esta acción.

Según datos de la Junta de Andalucía, el embalse de Guadarranque está al 100% de su capacidad, con 83,15 hectómetros cúbicos, por lo que se ha decidido tomar esta medida de forma preventiva para evitar un posible desborde de agua en caso de que llegasen más lluvias que aportasen agua a esta infraestructura hídrica.

El paso de la borrasca 'Francis' el pasado domingo dejó unas precipitaciones "muy intensas e históricas", que en algunos puntos del Campo de Gibraltar alcanzaron precipitaciones de "280 litros por metro cuadrado", como el caso de Jimena de la Frontera, ha recordado el director general de Infraestructuras del Agua. Esas precipitaciones han supuesto que haya llegado al embalse de Guadarranque "en tan solo un día" en torno a 23 hectómetros cúbicos, un volumen de agua que "permite el abastecimiento de todo el Campo de Gibraltar durante cinco meses".

Sobre la situación de los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate en la provincia, se encuentran a un 52%, y un volumen de 946,36 hectómetros cúbicos, algo menos del doble de lo que tenían estos pantanos en enero de 2025, cuando contaba con 518,32 hm3.