'Francis' suma 70 hectómetros cúbicos a los embalses gaditanos

‘Francis’, la borrasca de carácter subtropical encargada de inaugurar el año por el frente atlántico de la Península, ha conseguido sumar en apenas dos días más de 70 hm3 a los embalses de la provincia, que registraban un volumen de 865 hectómetros el día tres de enero y que amanecieron el día cinco con 935,2 hm3. A nivel porcentual, esto supone que la reserva gaditana se encuentra actualmente a un 52,2 % de su capacidad:una cifra que la aleja del porcentaje que presentaba en la misma fecha de 2025, cuando se situaba al 28,6 % de su total, con 514,4 hm3.

En lo que se refiere a los embalses de la demarcación Guadalete-Barbate –según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía– la diferencia total de volumen tras el paso de ‘Francis’ ha sido de casi cuarenta hectómetros cuadrados (39,2), pasando de 756,94 a 796,23 hm3.

De forma más detalla, dentro de conjunto de embalses de la provincia, ha sido el de Guadarranque el que ha conseguido acumular más agua durante estos últimos días, arrojando una diferencia de volumen de 23,4 hm3 desde el pasado 3 de enero. De hecho, el pantano del Campo de Gibraltar llegó a recibir el domingo aportaciones 300.000 litros por segundo: una cantidad de agua comparable a la lluvia que suele recibir en medio año.

Le sigue a nivel de acumulación en la provincia el pantano de Barbate, que ha sumado 12,94 hectómetros cúbicos; mientras que la reserva de Guadalcacín, por su parte, ha añadido otros 10,81 hm3. Por último, dentro de las balsas que más se han visto beneficiadas del paso de esta última borrasca, se sitúa igualmente Charco Redondo, que presenta una diferencia de volumen de 7,71 hm3.

A nivel provincial son, de hecho, varios de estos embalses los que presentan mejores porcentajes. Así, además del habitual pantano de Arcos, a un 94,1%, la presa de Guadarranque se encuentra al 100% de su capacidad, llenando prácticamente al completo sus 83 hectómetros cúbicos.

También casi al tope está el embalse de Almodóvar, al 97,5%; mientras que tanto Los Hurones como Charco Redondo se colocan también en muy buenos porcentajes, a un 87,5 y un 70,3 por ciento, respectivamente.

PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Según los datos que recoge el portal de AEMET, Jimena, la localidad a la que tocaría protagonizar los titulares durante el paso de ‘Francis’, dejaría atrás los 100 litros por metro cuadrado al terminar la jornada; en San Roque, la lluvia dejaría un total de noventa mm y en la capital gaditana, de 82,8 mm.

Los pluviómetros de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente marcarían una precipitación acumulada de 115,5 en Charco Redondo al llegar a la víspera de Reyes; mientras que el medidor de Sierra de Luna (Los Barrios) marcaría un máximo de 140 en la madrugada del día cuatro, a lo que siguieron varios topes horarios de 130, 120, 114, a lo largo de toda la jornada, y un acumulado de 148,8 mm el día cinco.

Por su parte, el total de precipitación recibida en el Hozgarganta recién empezado el cinco de enero fue de 147,9 mm; mientras que el pluviómetro de Lomas de Cámara registró un total de 283 mm; aunque no lejos, en el punto de medición de San Pablo Buceite, el acumulado marcaría 70 mm.

DOS CAUCES EN ROJO

Según también recoge la Red Hidrosur, fueron dos los cauces que sobrepasaron con creces el nivel rojo durante el pasado día 4. Uno de ellos, por supuesto, fue el Hozgarganta, cuyo desbordamiento afectó seriamente a una amplia zona del Campo de Gibraltar (San Roque, Tesorillo y Jimena), provocando la evacuación de varias personas –además del desalojo preventivo de 470 viviendas aguas abajo del pantano de Guadarranque–. Así, el cauce del Hozgarganta llegaría a los 5,4 metros en el peor registro.

Un escenario muy distinto se vivió, sin embargo, en el entorno del río Álamo a su paso por Benalup Casas Viejas, aunque la corriente de agua llegó a sobrepasar los siete metros en la madrugada del cuatro al cinco (superando también y por supuesto el nivel rojo de alerta).

Por su parte, tanto el río Guadiaro a su paso por Pablo Buceite como el Guadalete a su paso por el término municipal de Jerez de la Frontera –otros dos grandes clásicos en las trombas de lluvia– apenas alcanzaron en esta ocasión el nivel amarillo.