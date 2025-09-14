Elecciones andaluzas 2026: Sólo Vox y Adelante tienen decididos a sus cabezas de lista por Cádiz

Los ocho parlamentarios del PP por Cádiz elegidos en las elecciones andaluzas de 2022. Tres de ellos fueron relevados en el transcurso de la legislatura.

Hay una urna en el horizonte. Está muy lejos aún, pero nadie sabe si su caminar es pausado, para hacer su aparición en la próxima primavera, que es cuanto toca, o si acelerará súbitamente el paso para hacerlo antes de tiempo. Por eso, porque la posibilidad de que las elecciones andaluzas se adelanten está ahí, los partidos han aprovechado el inicio del curso político para empezar a engrasar sus maquinarias electorales. Y en paralelo, y aunque con la boca pequeña, han llegado ya las primeras quinielas sobre la identidad de las personas que podrían encabezar esas candidaturas por Cádiz. Y las miradas, como casi siempre, se centran en las dos formaciones políticas más votadas a lo largo de la historia en este territorio: un PP que suma cuatro victorias electorales en las cuatro últimas elecciones y un PSOE que quiere empezar a revertir la situación.

Hace poco más de tres años, en las elecciones andaluzas de junio de 2022, el PP de Cádiz tocó el cielo. Los más de 220.000 votos logrados, duplicando a los del PSOE, los ocho escaños obtenidos que supusieron un récord y su victoria en 40 de los 45 municipios de la provincia corroboraron un triunfo histórico para estas siglas. Mirando a las próximas elecciones andaluzas, el partido que preside en Cádiz Bruno García sólo persigue no bajarse de la nube. Y ello pasa por intentar repetir esos ocho parlamentarios andaluces, un reto que se presume complicado pero que sus dirigentes no lo ven para nada imposible. De lograrlo parecería claro que Juanma Moreno estaría revalidando la mayoría absoluta en el conjunto de Andalucía.

A la vista de esos resultados sería lógico pensar que el PP no estaría muy por la labor de hacer excesivos cambios en su candidatura al Parlamento andaluz. Ello invita a pensar que la mejor situada para repetir como número uno por Cádiz sería Ana Mestre, actual vicepresidenta primera de la Cámara andaluza. Eso sí, no habría que descartar la opción de Antonio Sanz, en quien Juanma Moreno se está apoyando mucho tanto institucionalmente –es consejero de la Presidencia– como orgánicamente, ya que le ha dado también un papel relevante en la ejecutiva regional del PP andaluz como coordinador del área de Presidencia.

Moreno siempre ha sido partidario de incluir a sus consejeros como cabeza de lista por sus provincias respectivas pero tampoco es necesario que Sanz figure en esa candidatura y sea parlamentario para continuar como consejero en el caso de que el PP siga al frente del Gobierno andaluz tras la cita con las urnas. Antonio Sanz ya fue cabeza de lista del PP por Cádiz en las elecciones andaluzas de 2008 y 2012, y Ana Mestre lo fue en las de 2015 (cuando relevó a última hora a Sanz tras el nombramiento de éste como delegado del Gobierno central en Andalucía) y 2022.

En cuanto al resto de los parlamentarios por Cádiz, los que parecen en mejor posición para volver a ser de la partida podrían ser, además de Ana Mestre, la algecireña Pilar Pintor, el jerezano Antonio Saldaña y la roteña Auxiliadora Izquierdo, con más dudas en los casos de María José de Alba, Ascensión Hita, José Ignacio González y Susana González.

Y en este debate sobre la candidatura del PP hay que poner también sobre la mesa el nombre de Ignacio Romaní que, aunque es diputado nacional, ha pasado a asumir el área de Organización en la ejecutiva regional del partido, desde donde será una pieza esencial en esta próxima campaña electoral. Será Moreno quien decida si Romaní es más importante en Madrid o en Sevilla, aunque, en el caso por inclinarse por esta segunda opción, en ningún caso sería como número uno.

Más dudas surgen en torno a un PSOE que para nada quiere reeditar la pesadilla que vivió en las andaluzas de 2022. Y es que es indiscutible que repetir ahora los tres parlamentarios logrados entonces supondría un fracaso absoluto. Por eso sólo piensan en empezar a remontar: llegar a los cuatro escaños sería un principio y obtener cinco daría pie a un jolgorio socialista.

Alfonso Moscoso (izq.) y Juan Cornejo (dcha.), en una reunión de la ejecutiva provincial del PSOE en Jerez en octubre del año pasado. / Manuel Aranda

En cuanto a la cabecera de la lista del PSOE por Cádiz, las preferencias varían si los cálculos parten de la actual dirección provincial que encabeza Juan Carlos Ruiz Boix o si vienen desde su oposición interna. En el órgano de dirección gustan los nombres de Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, senador y miembro de la ejecutiva regional del PSOE andaluz, y del asidonense Juan Cornejo, responsable de Organización de la ejecutiva provincial. El problema es que legalmente es incompatible ser parlamentario andaluz y alcalde, con lo cual el elegido tendría que empezar a renunciar a su pueblo. Lo mismo sucedería si la cabecera de la lista recayera en Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota y principal apuesta para encabezar esta candidatura por Cádiz desde el sector crítico a Ruiz Boix.

Se da por hecho que el actual secretario general del PSOE gaditano revalidará su confianza en la algecireña Rocío Arrabal para que continúe siendo parlamentaria andaluza, y no habría que descartar otros nombres como el de la chiclanera Cristina Saucedo –si Ruiz Boix no logra antes hacerla subdelegada del Gobierno– o el de Natalia Álvarez, edil en Cádiz.

En estas quinielas los críticos a Ruiz Boix defienden la continuidad como parlamentarios tanto de Fernando López Gil, que llegó a la Cámara andaluza hace muy pocos meses en sustitución de Rafael Márquez, y de Irene García. El primero es el gaditano de más peso en la nueva dirección del PSOE andaluz, con opción incluso de ser el coordinador de esta campaña, y la sanluqueña es la vicepresidenta segunda del Parlamento.

En cualquier caso, la última palabra la tendrá María Jesús Montero, que deberá decidir entre depositar toda su confianza en el secretario general del PSOE de Cádiz o en intentar contentar a ambas partes con una candidatura de consenso.

Sólo Vox y Adelante tienen la tarea hecha

De las formaciones políticas que tienen actualmente representación en el Parlamento de Andalucía sólo dos saben a día de hoy quiénes serán sus cabezas de lista por Cádiz para las elecciones autonómicas previstas en principio para la próxima primavera. Esos dos partidos que tienen ya esa tarea cumplimentada son Vox, que volverá a apostar por tercera ocasión consecutiva por su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, y Adelante Andalucía, que tiene como principal referente al jerezano José Ignacio García.

Se da el caso de que, salvo sorpresa, tanto Gavira como García encararán estos comicios como los candidatos de sus respectivos partidos a la Presidencia de la Junta, aunque no parece probable que este hecho les lleve a concurrir por la provincia de Sevilla, como sí han hecho otras formaciones en elecciones precedentes.

Manuel Gavira es parlamentario andaluz por Cádiz desde las elecciones de finales de 2018. / Jesús Marín

En el caso de Vox, que parece estar subiendo bastante en las encuestas, el sueño sería erigirse en la segunda fuerza política de Andalucía, aunque ello parece poco probable que lo consiga en la provincia de Cádiz. Aquí el objetivo principal es aumentar los dos concejales logrados tanto en las elecciones andaluzas de 2018, cuando irrumpieron con fuerza en el panorama político, como en las de 2022.

A la izquierda del PSOE se mantienen las dudas en torno a la confluencia que en 2018 se llamó Por Andalucía y que se cerró fuera de hora. Todo apunta a que IU, Podemos y otras fuerzas de izquierdas sellarán una nueva alianza que sigue sin convencer a Adelante Andalucía, que prefiere caminar sola.

Esa confluencia apunta a que puede generar tensiones en la provincia gaditana, donde IU no parece estar dispuesta a ceder una vez más la cabecera de la lista. En 2022 el elegido para esa responsabilidad fue el guardia civil isleño Juan Antonio Delgado, perteneciente a la cuota de Podemos y que logró entonces su escaño.

Sin embargo, IU, que no pone por el momento ningún nombre encima de la mesa, parece decidida a hacer valer en esta ocasión su peso en el ámbito municipal, con diez alcaldías en la provincia de Cádiz frente a ni un solo concejal de Podemos.

El último factor a tener en cuenta de cara a estas elecciones andaluzas es Cádiz 100x100, la versión provincial impulsada por el partido que lidera el alcalde de La Línea, Juan Franco, y que se ha decidido a dar el salto fuera de las fronteras linenses.

La idea inicial de 100x100 era concurrir a las municipales de 2027 en varias ciudades gaditanas, aunque a día de hoy van a intentar estar también en las elecciones andaluzas. Si dan el paso, lo único seguro es que su candidato por Cádiz no será el regidor linense.

Para lograr un escaño por Cádiz fueron necesarios en 2022 algo más de 38.000 votos, aunque la participación entonces fue de apenas un 53%. A más participación, más votos habrá que lograr para conseguir representación en la Cámara andaluza

Seis bajas en la relación inicial de parlamentarios

A lo largo de la legislatura que encara ya su último curso se ha producido una auténtica desbandada en la nómina inicial de los parlamentarios andaluces por Cádiz. En las elecciones de junio de 2022 el PP consiguió ocho de esos 15 escaños que estaban en liza por Cádiz. Los siete parlamentarios restantes se los repartieron el PSOE (tres), Vox (dos), Adelante Andalucía (uno) y Por Andalucía (otro). Pues bien, de esos quince parlamentarios electos hasta seis de ellos se han dado de baja a lo largo de estos tres años, cediendo en todos los casos sus escaños a compañeros de sus respectivos partidos.

En las filas del PP ha habido tres bajas. La primera fue la de Ignacio Romaní, que a las pocas semanas de iniciar la legislatura, a finales de julio de 2022, dejó el Parlamento de Andalucía para relevar a María José García-Pelayo en el Congreso de los Diputados. Su puesto en el Parlamento de Andalucía fue ocupado por la siguiente en la lista electoral del PP, la chiclanera Ascensión Hita.

Y las otras dos sustituciones en las filas populares se produjeron después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Al ser incompatibles los cargos de alcalde y parlamentario andaluz, tanto Bruno García como Andrés Clavijo tuvieron que renunciar a sus escaños pocos días antes de ser investidos como alcaldes respectivos de Cádiz y de Paterna de Rivera. De esta manera, el PP se vio obligado a seguir corriendo lista, haciendo un hueco en la Cámara autonómica tanto al portuense José Ignacio González comoa la linense Susana González, que eran los números diez y once de esa candidatura por Cádiz.

Ese mismo año, en 2023, hubo otras dos sustituciones en la relación inicial de estos 15 parlamentarios andaluces por Cádiz. La primera fue Teresa Rodríguez, que a principios de año se reincorporaba a su puesto de profesora de instituto. El número dos de la lista de Adelante Andalucía por Cádiz, el jerezano José Ignacio García, ocupaba ese escaño, erigiéndose además en el nuevo portavoz parlamentario de esta formación de izquierdas.

Y en el verano de 2023 quien cerraba su etapa como parlamentaria andaluza era la arcense Blanca Armario, que pasaba a engrosar las filas del Grupo de Vox en el Congreso de los Diputados. José Ortells, que pocos meses antes había dimitido como presidente provincial de Vox en Cádiz, se integraba en el Parlamento andaluz.

La última baja se produjo la pasada primavera, cuando el roteño Rafael Márquez abandonaba el Grupo Socialista aduciendo motivos personales. Su plaza la ocupó Fernando López Gil, que mantiene su acta como concejal en el Aytuntamiento de San Fernando pero que dimitió como diputado provincial.

Los nueve parlamentarios andaluces por Cádiz que mantienen su escaño desde el inicio de esta legislatura son los populares Ana Mestre (vicepresidenta primera del Parlamento andaluz), Pilar Pintor, Antonio Saldaña, Auxiliadora Izquierdo y María José de Alba, las socialistas Irene García (vicepresidenta segunda del Parlamento) y Rocío Arrabal, además de Manuel Gavira (Vox) y Juan Antonio Delgado (Por Andalucía)