Ecologistas alertan de que la Junta permite excursiones dentro de la zona de cría del chorlitejo patinegro en Cádiz

Voluntarios del proyecto 'Salvemos al chorlitejo patinegro' pertenecientes a Agaden-Ecologistas en Acción se toparon hace unos días con "un grupo numeroso de 25 jóvenes que, portando tablas de surf, andaban a sus anchas por el interior del cercado de exclusión de la zona de cría del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), una especie en peligro, y del charrancito (Sternula albifrons), casi amenazada".

Ante este hecho, "los voluntarios del proyecto se acercaron para informar de que la zona es un área protegida y sensible y les pidieron que salieran de allí", relatan los ecologistas. Sin embargo, "supieron con sorpresa que el grupo, guiado por la empresa Novojet, tenía autorización por parte de la Dirección del Parque Natural de la Bahía de Cádiz para estar en la zona". Detrás de este grupo, también entró una pareja de bañistas enel área acotada.

Los ecologistas contactaron inmediatamente con el director del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Rafael Martín, "confirmando, no solo que era cierta la autorización, si no que dicha actividad, se realiza tres días a la semana, con 25 jóvenes cada día, en el interior del cercado y que su vigencia es bianual, afirmando que es la única empresa que la tiene, pero que si otras quisieran, también se les daría". "¿Y la capacidad de carga del medio? ¿Y la protección de una zona de alta sensibilidad? ¿Es que no es posible realizar dicha labor en otra área?", se preguntan los conservacionistas.

Uno de los primeros pollos de chorlitejo patinegro anillados esta temporada / A-EA

Agaden-Ecologistas en Acción ha instado a la Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz a que les den información sobre este episodio y le han solicitado la derogación de esta autorización.

"Un sinsentido que no justifica una donación"

Desde Agaden-EA consideran que este tipo de autorización es "un sinsentido que no justifica el hecho de que por mucho que una empresa 'done' material al espacio natural para la realización de ese cercado de exclusión, se le pueda conceder el derecho a realizar actividades dentro, hecho que atenta contra toda finalidad de protección para estas dos especies y para el sistema dunar en sí".

"Justamente ahora se están concentrando bandos de chorlitejos para la migración y el paso de 25 jóvenes origina una amenaza", alertan los conservacionistas. "⁠Explicar el sistema dunar portando tablas de surf por dentro del perimetrado es la mejor opción", apuntan también desde el colectivo.

Otro pollo de chorlitejo anillado esta temporada por expertos / A-EA

Los ecologistas afirman que "la conservación se mide con doble rasero". Desde hace ya cuatro años Agaden-EA dirige el proyecto 'Salvemos al Chorlitejo patinegro', proyecto en el que, entre otras acciones, se realizan seguimientos de poblaciones de esta especie en las playas de la provincia de Cádiz y que cuenta con una autorización de la Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, "donde se indica que para su localización y seguimiento se debe tener una distancia con respecto a los nidos de 25 metros, hecho que no se cumple con la autorización a la empresa privada antes mencionada".

El chorlitejo patinegro, un ave en peligro de extinción. / SEO/BIRDLIFE

"Una autorización permisiva y otra restrictiva"

Desde Agaden-EA recuerdan que los voluntarios de 'Salvemos al Chorlitejo patinegro' están presentes en las playas casi todos los días, desde que esta pequeña ave se concentra para el cortejo y la cría, realizando una labor de vigilancia y educación ambiental bastante importante. No obstante, cuentan con unos condicionantes por parte de la administración "que, lejos de no ser adecuados, no se mantienen para la empresa privada, como hemos visto en este caso".

Por todo lo anterior, los ecologistas solicitan al Departamento de Biodiversidad de la Junta de Andalucía que indique "cuál es la diferencia entre ambas autorizaciones y que justifique por qué una es totalmente permisiva y la otra es restrictiva, cuando ambas deberían de anteponer la conservación del sistema dunar y por ende, el área de cría de estas especies".

De la misma manera, han solicitado la derogación de dicha autorización indicando que dicha actividad puede realizarse en otra zona y de otra forma.

La Junta niega que sea zona de cría

Desde la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, en respuesta a este periódico, aseguran que "el perímetro acotado no es del programa 'Salvemos al chorlitejo patinegro'", que este acotamiento "es del propio parque natural, que hace tres años se puso para eliminar los excesos producidos por la avalancha de usuarios sobre todo en verano" y que "se les marcó un itinerario y unas condiciones para hacer la actividad, siempre por la parte baja, fuera del cordón dunar".

Además matizan que "para realizar esa actividad solo ha pedido autorización Novojet, que además tiene la marca de Parques Naturales de Andalucía para hacer educación ambiental entre los niños en verano, enseñándoles óomo funciona un sistema dunar y las plantas y aves que crían" en él, entre otros aspectos ambientales".