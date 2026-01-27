Duro golpe de la Policía Nacional contra el Clan de la Pinilla de Sanlúcar

La Policía Nacional ha propinado un nuevo golpe contra el conocido como Clan de la Pinilla, una de las más activas organizaciones criminales de la Costa Noroeste. El operativo se llevó a cabo el pasado día 22 de enero de 2026, cuando los agentes llevaron a cabo un importante operativo en Sanlúcar de Barrameda, en el que participaron aproximadamente cien agentes, con el objetivo de erradicar de forma definitiva el tráfico de drogas en la zona de la Huerta de San Cayetano. Esta actividad ilícita venía siendo monopolizada desde hace años por un grupo criminal ampliamente conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya actuación había deteriorado gravemente la convivencia vecinal, generando constantes molestias a los residentes de la zona.

Tras una ardua investigación desarrollada por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, se culminó la operación con la práctica de tres registros domiciliarios, uno de ellos correspondiente al principal punto de venta de droga, que se encontraba totalmente bunkerizado para dificultar la actuación policial.

La investigación apunta a que este grupo criminal constituye una rama del conocido Clan de la Pinilla, contando con la infraestructura necesaria para distribuir diariamente más de mil dosis de droga destinadas al consumidor final.

El operativo se centró especialmente en desmantelar el narcopiso que utilizaban como el punto de venta más activo de la localidad. La vivienda había sido reforzada con rejas y travesaños de acero en accesos, puertas y ventanas, con el fin de ralentizar la intervención policial y ganar tiempo para deshacerse de la sustancia estupefaciente.

Asimismo, en el interior de las paredes donde ocultaban la droga, habían instalado planchas de acero de protección.

Como resultado de la actuación, los agentes lograron incautar 389 papelinas de cocaína y heroína, todas ellas preparadas para su venta directa, así como la detención, entre otros, del líder del grupo criminal.

En total, han sido detenidas nueve personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los tres principales responsables, incluido el cabecilla del grupo.

La presente intervención constituye la octava fase de la denominada operación Alacrán, diseñada para erradicar la venta de droga en narcopisos de la barriada de la Huerta de San Cayetano, en Sanlúcar de Barrameda. Los investigadores consideran que, con esta actuación, la actividad de este grupo criminal ha quedado anulada.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Mixto nº 3 de Sanlúcar de Barrameda y se enmarca dentro de la lucha que la Policía Nacional mantiene contra el tráfico de drogas, especialmente en la provincia de Cádiz.