Diputación invierte 160.000 euros en la mejora del firme en dos carreteras de la Sierra de Cádiz

El Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, que coordina Javier Bello, ha concluido en los últimos días las intervenciones contratadas para mejorar el firme de dos carreteras provinciales localizadas en la Sierra gaditana con una inversión de más de 160.000 euros.

En concreto, se ha actuado en la CA-8100 en el término de Puerto Serrano y en la CA-9109 que enlaza los municipios de Algodonales y Olvera. Con estas obras se ha renovado el firme en tramos de estas carreteras conforme a una inversión agrupada que se cifra en un total de 161.851 euros.

La actuación en la CA-8100, contratada con la firma Eiffage Infraestructuras conforme a un presupuesto de 86.309 euros, se ha emprendido en los puntos kilométricos 1,5 y 2,5. La intervención en la CA-9109, entre los puntos 2 y 3, ha sido resuelta por la empresa Asfaltos Garrucho SA y ha supuesto una inversión de 75.542 euros.

En ambos casos, se ha procedido a la demolición y levantamiento del pavimento que estaba en mal estado para, posteriormente, excavar en la zona afectada además de perfilar los taludes. También se ha incorporado zahorra artificial, aplicado los riegos de imprimación y adherencia de la nueva capa de rodadura, además de fabricar, transportar y extender el asfalto.

Las intervenciones han conllevado el pintado de marcas viales, y en el caso de la carretera cercana a Puerto Serrano se ha instalado una nueva bionda de contención.