La Diputación de Cádiz pone los hoteles de Tugasa a disposición de las personas desalojadas de Grazalema

Las consecuencias del temporal asociado a la borrasca Leonardo no cesan en la provincia de Cádiz, concretamente, en la localidad de Grazalema. Las incesantes lluvias de los últimos días han requerido la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" del municipio, que ha sido anunciado en la tarde de este jueves 5 de febrero por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

El dirigente andaluz ha señalado que se trata de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran la "destrucción" de alguna calle o casa.

Ante esta situación, la Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado una nueva medida de emergencia para dar una solución habitacional inmediata a algunos de los 1.600 vecinos y vecinas de Grazalema que tienen que abandonar sus hogares. Así, la presidenta Almudena Martínez ha puesto a disposición de estas personas las habitaciones de los hoteles de la red provincial de hoteles Tugasa, que gestiona la Diputación y que cuenta con un total de nueve establecimientos repartidos por toda la geografía gaditana y la mayoría -en concreto seis- se localizan en la comarca de la Sierra.

Según explica la presidenta, son precisamente los hoteles de la red pública en la comarca de la Sierra de Cádiz los que en principio se prestan con más facilidad a acoger a algunas de las personas desalojadas de Grazalema, por su cercanía con dicho término municipal. La propia Almudena Martínez le ha trasladado esta posibilidad al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García.

En cualquier caso, tal y como añade la presidenta, la red de hoteles de la Diputación está disponible para poder acoger a personas que tengan que abandonar sus casas a causa del temporal por indicación de las autoridades competentes en cualquier otro punto de la provincia.