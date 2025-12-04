Diputación y Ayuntamiento de Chipiona amplían su convenio tributario para reforzar la gestión y mejorar los servicios públicos

La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chipiona han formalizado la ampliación del convenio que ambas instituciones mantienen en materia de gestión tributaria y recaudación. El acuerdo, firmado por el vicepresidente quinto de Diputación, Sebastián Hidalgo, y el alcalde chipionero, Luis Mario Aparcero, actualiza y amplía las facultades delegadas al Servicio Provincial de Recaudación con el objetivo de mejorar la eficacia administrativa y la atención a la ciudadanía.

El nuevo marco de colaboración incorpora competencias en la gestión y recaudación de impuestos como el de bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales, así como la tasa por la recogida, tratamiento y eliminación de residuos. También se incluyen actuaciones catastrales derivadas del acuerdo vigente entre Diputación y la Dirección General del Catastro, y la tramitación de expedientes sancionadores relacionados con ordenanzas municipales y tráfico vial urbano.

Según ambas administraciones, la ampliación del convenio permitirá optimizar la gestión tributaria, reforzar la recaudación municipal y mejorar la calidad de los servicios públicos asociados. Aparcero destacó que un incremento en la eficacia del cobro de tributos contribuirá a aumentar los ingresos municipales, lo que, a su juicio, se traducirá en más inversiones y actuaciones orientadas a la ciudadanía. Asimismo, subrayó que Chipiona se encuentra cerca de superar los 20.000 habitantes, circunstancia que exige, según afirmó, un refuerzo en los servicios de gestión y atención al contribuyente.

Hidalgo, por su parte, defendió que la ampliación de facultades del Servicio Provincial de Recaudación responde al propósito de fortalecer la “justicia tributaria” y asegurar que los ingresos públicos necesarios para sostener servicios de calidad se obtengan de forma equitativa. El diputado provincial valoró además la importancia de ofrecer datos fiables y procedimientos ágiles para garantizar el buen funcionamiento del servicio.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se desarrollará en la oficina del Servicio Provincial de Recaudación ubicada en la calle Miguel de Cervantes, en Chipiona. A su personal se sumarán dos trabajadores municipales cedidos por el Ayuntamiento para reforzar la atención y los trámites. Tanto Hidalgo como la concejala de Hacienda, Laura Román, coincidieron en que la ampliación permitirá mejorar los recursos técnicos y humanos destinados a atender a los residentes y a los numerosos propietarios no empadronados que tributan en la localidad.

La firma del convenio, que contó también con la presencia de la delegada municipal de Hacienda, concluyó con un gesto protocolario: la invitación del alcalde al diputado provincial para dejar constancia de su visita oficial en el libro de oro de la ciudad.