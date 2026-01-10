El diciembre frío de Cádiz superó en cuatro grados la temperatura media en Andalucía

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de diciembre fue de 13,7 grados centígrados, considerado con un carácter térmico frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, fue cerca de un grado inferior al mismo mes del año 2024, cuando se registró 14,4 grados de media y fue considerado como un mes cálido.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura de la provincia fue la segunda media más alta de todas las provincias andaluzas por detrás de Almería (14,5 grados), y por delante de Málaga (12,9 grados) y Huelva (12,1 grados). Por su parte, Granada (con 7,6 grados) y Jaén (9,3) fueron las provincias que registraron las temperaturas medias más bajas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de diciembre en Andalucía ha tenido una temperatura media de 9,4 grados, 0,2 grados por debajo del promedio, siendo el mes de diciembre número 31 más frío desde 1961. El diciembre más frío fue en 1970 con 6,5 grados y el más cálido 2022 con 12,5.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en diciembre por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de cuatro grados, tal y como pasó en el mes de noviembre.

En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de diciembre con 164,2 mm, siendo un mes muy húmedo según la Aemet, lo que supone que llovió cerca de cinco veces más que en diciembre de 2024, cuando registró 30,6 mm, siendo un mes seco.

SUBIDA DE TEMPERATURA DURANTE LA SEMANA

Los primeros días de 2024 también se han caracterizado por unas temperaturas más bajas de lo que solían ser las últimas medias, sobre todo, tras el descenso en los termómetros con el paso de la borrasca 'Francis'. Sin embargo, las predicciones de la AEMET para la semana que entra proyectan una subida en las temperaturas en la provincia, sobre todo, en las mínimas. Esta subida en el termómetro vendrá reforzada además por un cambio en la dirección del viento, que varía de componente norte a sur a partir del lunes.

A partir del miércoles a última hora, Aemet espera que vuelva a entrar el componente norte el provincia aunque no con especial fuerza. Esto ayudará a que las temperaturas se mantengan estos días más contenidas aunque sin bajar demasiado.