Cambio radical en las temperaturas una vez que pase la borrasca Goretti: así será el tiempo en Cádiz la próxima semana

Desde el Día de Reyes, Cádiz ha vivido unos días realmente fríos. La jornada del 7 de enero fue la más fría del comienzo del año recién estrenado y, aunque en los días sucesivos se elevaron un poco las temperaturas, por lo general han sido jornadas marcadas por los termómetros bajos o al menos por una sensación mayor de frío por la combinación de factores como el viento y la humedad. Si en embargo, y tal como avanza la Agencia Estatal de Meteorología, los días gélidos podrían tener las horas contadas en la provincia.

Un giro de 180º a partir de la próxima semana

El cambio más radical se vivirán precisamente en el mercurio. Aemet espera que a partir de la próxima semana volvamos a ver en los termómetros temperaturas por encima de los 15 grados e incluso cercanas a los 20 durante las horas centrales, y también más elevadas al comienzo y al final del día, con valores más cercanos a los 9-10 grados a estas horas.

Todo esto estará provocado por una situación meteorológica caracterizada por las borrascas circulando al norte todavía durante la próxima semana pero con una dorsal anticiclónica al sur que "impulsará una masa de aire subtropical atlántica muy templada y húmeda que alcanzará España este lunes", según los modelos de tiempo.com. Además, asociado a este aire mucho más suave, impactará en el oeste peninsular un río de humedad lo que tendrá como consecuencias, por un lado, ese aumento térmico generalizado al tiempo que la humedad tropical o subtropical puede reforzar la aparición de precipitaciones en algunas zonas.

Temperaturas más altas y posibilidad de lluvias en Cádiz

En el caso de la provincia de Cádiz y en lo que respecta a las temperaturas, Aemet registra en sus mapas de evolución diarios un aumento en los registros que comenzará a partir del lunes 12 de enero, alcanzando el pico el martes 13. Para esta jornada, las máximas se podrían situar más cercanas a los 20 grados mientras que las mínimas se situarían por encima de los 10º en buena parte de la provincia salvo en las zonas más altas y de interior, donde no obstante los datos serán igualmente más altos que los de comienzo del año. Este aumento de las temperaturas vendrá reforzado además por un cambio en la dirección del viento, que varía de componente norte a sur a partir del lunes.

En lo referente a lluvias, no será hasta el martes 13 cuando la probabilidad de que se produzcan chubascos en Cádiz comience a aumentar, de manera que para media tarde sería del 80-85% en toda la provincia. La inestabilidad se extendería hasta la jornada del miércoles 14 aunque las opciones de que precipite comenzarán a caer desde primera hora y desaparecerán ya por la tarde.

No obstante, durante esta jornada habrá que estar muy pendientes del efecto que el viento puede tener en el desarrollo de la nubosidad. El viento de componente sur aumentará en intensidad a partir del martes, con rachas que podrían llegar a superar los 50 km/h en la zona de la Bahía de Cádiz y parte de la Janda.

A partir del miércoles a última hora, Aemet espera que vuelva a entrar el componente norte el provincia aunque no con especial fuerza. Esto ayudará a que las temperaturas se mantengan estos días más contenidas aunque sin bajar demasiado.