Una deuda histórica con Rota: la A-491 se desdoblará por 43 millones de euros

"Más de 95.000 personas se beneficiarán del desdoble", dijo hace casi 17 años, en marzo del 2009, el por entonces consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido. Un proyecto, el desdoble de la A-491 entre Rota y el Puerto de Santa María, que se ha ido alargando y desvaneciendo con el paso del tiempo, pese a la insistencia de los distintos actores políticos y sociales que han empujado por hacer realidad una necesaria obra de infraestructura vial que en 2026 se licitará por más de 43 millones de euros.

La Junta de Andalucía anunció la actuación este mes de diciembre y la aprobó en el Consejo de Gobierno. La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, visitó la vía y estuvo acompañada de los delegados territoriales de Fomento y Sostenibilidad, Carmen Sánchez y Óscar Curtido, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y la parlamentaria andaluza Auxiliadora Izquierdo.

Durante la visita, Colombo subrayó que esta licitación “pone el punto final a una reivindicación histórica y el punto y seguido de cara a una obra fantástica que transformará la A-491”. La delegada detalló que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de enero, con un plazo de ejecución estimado de dos años y 10 meses.

“Se trata de una actuación clave para la movilidad de la Costa Noroeste, para la seguridad vial y para el desarrollo económico de la zona. Las mejoras en infraestructuras repercuten directamente en la economía local”, señaló Colombo, quien también recordó la apuesta del presidente Juanma Moreno por materializar proyectos que fomenten la innovación, la sostenibilidad y la seguridad vial.

Seis kilómetros y un parking en la Base Naval

La A-491, que conecta Chipiona con la autovía A-4 en El Puerto de Santa María, constituye la principal vía de enlace entre la autovía y las poblaciones de la Costa Noroeste. Actualmente, entre los puntos kilométricos 10 y 16, en el término municipal de Rota, la carretera cuenta con una única calzada de dos carriles por la que circulan a diario una media de 15.872 vehículos, un 6% de ellos de tráfico pesado.

El desdoble previsto abarcará un tramo de seis kilómetros, transformando la carretera en una vía de doble calzada y mejorando la fluidez del tráfico. Además, el proyecto incluye la construcción de un carril bici bidireccional paralelo a la vía de servicio y de una vía verde para uso peatonal, promoviendo la movilidad sostenible y segura.

En la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio municipal de Rota, se construirá una nueva intersección mediante glorieta, eliminando los actuales giros a la izquierda y mejorando la seguridad. Asimismo, en colaboración con la Base Naval de Rota, se habilitará un aparcamiento temporal de 27 plazas, con una reservada para personas con movilidad reducida, destinado principalmente a camiones en espera de permisos de entrada.

La Junta prepara un plan de 300 millones para 40 kilómetros de carreteras en la provincia

Este proyecto se enmarca en el Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad de la Junta de Andalucía, que contempla una inversión de 300 millones de euros para la construcción de 40 kilómetros de nuevas carreteras. La obra cuenta con la declaración ambiental favorable y será financiada íntegramente con fondos propios de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

El alcalde de Rota, Javier Ruiz, expresó su satisfacción por el inicio del proceso de licitación, destacando que la actuación “no solo mejorará la conexión entre Rota y El Puerto, sino que reforzará el desarrollo económico y turístico de toda la Costa Noroeste”.

Con todo ello, la licitación de estas obras supone así un punto de inflexión para una infraestructura que durante años ha sido objeto de demandas por parte de administraciones locales, colectivos ciudadanos y usuarios habituales de la vía. El elevado volumen de tráfico diario, unido a la presencia de vehículos pesados y a la configuración de un solo carril por sentido en parte del trazado, había convertido a la A-491 en un eje estratégico necesitado de una actuación integral que garantizara mayor fluidez y seguridad.

Una vez adjudicadas las obras y concluido el proceso administrativo, el desdoble de la A-491 se perfila como una de las actuaciones viarias más relevantes de la provincia en los próximos años. Su ejecución mejorará la conexión entre Rota, El Puerto de Santa María y la autovía A-4, impulsando la actividad económica, el turismo y la seguridad vial en un corredor clave para Cádiz y Andalucía.