Detienen en Puerto Serrano a un 'Erik el Vikingo' del Bajo Guadalquivir: encuentran una casa llena con piezas religiosas de varias iglesias

Agentes de la Policía Local de Puerto Serrano y Algodonales, de la Guardia Civil de Utrera y de la Policía Judicial culminaban en la tarde de ayer la operación abierta hace mes y medio, cuando se denunció el expolio de diverso patrimonio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena de Puerto Serrano. Con esta tercera intervención, y a falta de un inventario que lo confirme, los agentes recuperaron la totalidad de lo sustraído en la Hermandad de La Borriquita.

En este último paso de la operación, los agentes entraron en el domicilio de uno de los sospechosos en el término municipal portoserranense. Allí, en una barriada popular, encontraron "una auténtica capilla", con objetos de culto no sólo procedentes de Puerto Serrano, sino de otras localidades. Entre ellas, el trajecito que portaba el Niño Jesús de la Virgen de Consolación de Utrera, que fue sustraído el pasado domingo y que tiene un valor estimado de 8.000 euros. Los agentes procedieron posteriormente a la detención del individuo, presuntamente implicado en el robo sucedido en la localidad sevillana.

A mediados de octubre, el Grupo Parroquial de Nuestro Señor de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén, conocido como la Hermandad de la Borriquita de Puerto Serrano, denunciaba públicamente un robo en sus instalaciones, donde se había sustraído parte de su patrimonio. Entre las piezas perdidas se encontraban insignias de plata y un medallón de oro, además de una imagen.

Hace unas semanas, se llevaba a cabo la segunda parte de la operación, con pesquisas en varias casas y la ampliación de la investigación de varios individuos sospechosos. Uno de ellos, de hecho, decidió entregar parte de lo sustraído por voluntad propia.

Actualmente, la investigación sigue abierta ante la posibilidad de que pudiera existir alguna otra persona implicada.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Serrano han agradecido públicamente a la Policía Local "la profesionalidad, diligencia y eficacia mostradas durante el servicio".